Classificado na Copa Rio, Voltaço se prepara para partida decisiva pela Série C

Matéria publicada em 8 de setembro de 2022, 18:21 horas

Esquadrão de Aço irá enfrentar o Mirassol-SP neste domingo, às 19h, no estádio José Maria de Campos

Volta Redonda – Com a classificação assegurada para as quartas de final da Copa Rio 2022, vaga garantida após goleada por 5 a 1 sobre o Maricá na quarta-feira, dia 7, no Raulino de Oliveira, o Volta Redonda se prepara para uma partida decisiva na briga pelo acesso na Série C do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão de Aço visita o Mirassol-SP neste domingo, dia 11, às 19h, no estádio José Maria de Campos, pela 4° rodada da segunda fase da Série C.

O auxiliar técnico do Voltaço, Vitor Fortes, que comandou a equipe na competição estadual, porque o técnico Rogério Corrêa estava suspenso, destacou que a classificação servirá também de motivação para o Brasileiro.

– Fizemos o nosso dever de casa. No primeiro tempo começamos bem, abrimos o placar, mas caímos um pouco e acabamos tomando o empate em uma bola parada. No intervalo ajeitamos, voltamos impondo o nosso ritmo e conseguimos uma grande vitória, que é muito importante para a sequência da competição, até mesmo para entrarmos com confiança no jogo de domingo contra o Mirassol pela Série C – disse.

Quem fechou a goleada tricolor para cima do Maricá foi o atacante Bruno Santos, que marcou o seu segundo gol em dois jogos nesta Copa Rio.

– Feliz porque a nossa equipe trabalha bastante, independentemente da competição e do adversário, sempre entramos com o intuito de querer impor o nosso jogo. Fico feliz por mais uma vez estar marcando pelo Voltaço e espero poder continuar contribuindo com a equipe. Agora é focar na Série C, que será um jogo difícil, mas, se Deus quiser vamos voltar com um bom resultado de lá. Depois, voltamos a focar na Copa Rio e no Paduano, que será mais um jogo muito difícil – afirmou o camisa 9.

Reapresentação

O elenco do Volta Redonda se reapresentou na tarde desta quinta-feira, dia 8. Os jogadores que atuaram por mais de 60 minutos, fizeram recovery na sede do clube. Os demais foram para o CT Oscar Cardoso, participando de um treinamento técnico e tático.

Nesta sexta-feira, dia 9, a delegação segue para Mirassol-SP, onde, no sábado, 10, está previsto um treinamento na cidade paulista.