Cláudio Castro anuncia investimento de R$ 400 milhões em distritos industriais

Matéria publicada em 21 de abril de 2023, 08:21 horas

Um dos distritos será em Barra Mansa e receberá investimento de R$ 27 milhões

Estado do Rio – O governador Cláudio Castro, que está na Conferência do Lide – Grupo de Líderes Empresariais, em Londres, falou nesta quinta-feira (20) sobre as perspectivas econômicas do estado do Rio com as novas carteiras de investimento em diversas áreas e a recuperação da credibilidade internacional. Otimista, ele revelou que uma das apostas do governo estadual é o incentivo de ICMS para empresas interessadas em investir no estado, o que pode gerar cerca de R$ 1,7 bilhão em negócios nos próximos cinco anos.

“O Rio é hoje um estado com a economia em expansão e muitas oportunidades de negócios. São mais de R$ 100 bilhões de investimentos privados e públicos em andamento”, disse o governador, acrescentando que o Estado aplicará ainda R$ 400 milhões para a revitalização de distritos industriais já consolidados e para a implantação de 18 novos empreendimentos.

Um dos distritos ficará em Barra Mansa, na área da antiga Edimetal,às margens da Rodovia Presidente Dutra. Serão investidos R$ 27 milhões de para a infraestrutura que receberá empresas do setor metal-mecânico.A pedra fundamental da obra será lançada na semana que vem, com a possível presença do governador Cláudio Castro e autoridades empresariais. No mesmo dia, também será lançada a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa.