Cláudio Castro anuncia plano operacional do Estado para o Carnaval

Estado do Rio – O governador Cláudio Castro apresentou, na manhã desta segunda-feira (05), o plano operacional do Carnaval 2024. O anúncio foi feito no Palácio Guanabara com as campanhas que serão realizadas pelo Estado durante os dias de folia, como ações de conscientização contra o assédio à mulher e sobre a dengue. Ao todo, 12.100 policiais militares reforçam o patrulhamento na capital e no interior – aumento de 5% comparado a 2023. Como destaque, a segurança pública terá, pela primeira vez no Carnaval, videomonitoramento com reconhecimento facial na orla da capital, Sambódromo, estações de metrô e Supervia. Todas as imagens captadas serão transmitidas em tempo real para o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

– Estamos a menos de uma semana de dar início à maior e mais popular festa do país. E eu tenho orgulho de ser o governador do Estado do Rio, que faz o maior Carnaval do mundo. Estamos preparados com um grande plano operacional. Nossas secretarias estão prontas para atuar nesta festa nos mais diversos setores. Fizemos um investimento de R$ 62,5 milhões, o maior da história do Carnaval do Rio de Janeiro, destinado às escolas de samba, a um novo calendário de eventos durante todo o ano na Cidade do Samba, e nos blocos e outras manifestações culturais – afirmou o governador.

Na Marquês de Sapucaí, no Setor 11, será montado um posto avançado da 6ª DP (Cidade Nova) e unidades especializadas da Polícia Civil. Seis torres de observação também serão instaladas ao longo da Avenida Presidente Vargas e durante todo o evento haverá monitoramento por drones.

Nas ruas, as ações também serão intensificadas. Nos megablocos, no Centro do Rio, haverá patrulhamento com drones e pontos de interceptação e revista com 250 detectores de metais, iniciativa que se repete nas estações de metrô da Zona Sul (Copacabana, Ipanema e Leblon). Já no interior do Estado e municípios da Região Metropolitana, batalhões da área farão reforço do policiamento nos blocos de rua.

– São mais de 12 mil policiais extras para garantir o acesso de todos a essa festa maravilhosa. Esse é um trabalho de integração não somente das secretarias de Governo, mas também com os municípios – ressaltou o secretário de Estado de Segurança Pública, Victor dos Santos.

Ouviu um não? Respeite a decisão

Campanhas para a segurança da mulher foram intensificadas, e durante o Carnaval o lema “Ouviu um não? Respeite a decisão” ganha ainda mais espaço em ações no Sambódromo, blocos de rua e na Intendente Magalhães. O aplicativo Rede Mulher, o 190RJ da Polícia Militar, a Patrulha Maria da Penha (com 46 viaturas), o programa Empoderadas e o reforço de policiais civis nas 14 Delegacias de Atendimento à Mulher também farão parte das estratégias do governo. O governador Cláudio Castro determinou que as secretarias ofereçam todo o suporte do Estado para preservar a segurança das mulheres.

– Estamos repetindo o sucesso do nosso slogan do ano anterior, mas com um novo olhar, agora voltado para repreender atos inadequados do público masculino. A mensagem “Ouviu um não? Respeite a decisão” foi aderida em diversos municípios e órgãos públicos de todo o Estado. O lema é tolerância zero com o assédio e violência contra a mulher – destacou a secretária da Mulher, Heloisa Aguiar.

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros contará com 10.000 militares em todo o Estado. Dois mil bombeiros estarão distribuídos em guarnições de pronta resposta, em caso de emergências e socorro a vítimas. A operação também terá 20 viaturas posicionadas em locais estratégicos para atendimento pré-hospitalar, eventos de múltiplas vítimas, combate a incêndio e salvamento em altura.

Lei Seca

A Operação Lei Seca vai disponibilizar 100 agentes para atuar nas ruas durante o período de Carnaval. No Sambódromo, haverá teste de bafômetro nos motoristas dos carros alegóricos dos grupos Ouro e Especial. Já nas ruas e estradas, blitzes diurnas e noturnas farão parte das ações, além do uso de drones para auxiliar e evitar a fuga e troca dos condutores dos veículos interceptados.

Detran

O Detran realiza a vistoria em itens de segurança dos carros alegóricos da Marquês de Sapucaí. Aproximadamente 90 veículos serão fiscalizados. O departamento de trânsito fará ainda ações de conscientização com equipes nos setores do Sambódromo para informar sobre os riscos em misturar bebida e direção.

Cultura

O Carnaval deste ano tem o maior investimento da história realizado pelo Governo do Estado, de R$ 62,5 milhões. Do total, R$ 40,5 milhões são destinados aos desfiles das escolas de samba, R$ 10 milhões para promover um calendário de eventos durante todo o ano na Cidade do Samba e R$ 12 milhões para blocos, grupos de Folia de Reis, bate-bolas e outras manifestações culturais.

Turismo

A previsão é chegar a 85% da ocupação hoteleira na capital durante os dias de folia. Os hotéis da cidade do Rio estão com mais de 74% de reservas. A expectativa é de que 5 milhões de foliões gerem uma movimentação financeira de cerca de R$ 4,5 bilhões na economia da capital.

Será disponibilizado um lounge com atendimento poliglota para suporte aos turistas, principalmente estrangeiros, na Sapucaí, em parceria com Abav-RJ e a Fecomércio-RJ.

A Secretaria de Turismo conta com um ponto de atendimento e apoio ao turista durante todo o Carnaval em Copacabana, na altura do posto 4. Além disso, a pasta atua em parceria com a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo, com atendimento de guias de turismo bilíngues.

Saúde

A campanha “Contra a dengue todo dia” tem o objetivo de conscientizar e mobilizar a população para o combate à dengue. A ação vai reforçar as ações do Estado no atendimento à população e incentivar o envolvimento de todos, com a distribuição de repelentes, adesivos, bandanas e chapéus com alertas sobre a doença para o público no Sambódromo.

Os nove telões do Sambódromo vão passar um filme de 15 segundos sobre o combate à dengue. Antes de a primeira escola desfilar, foliões vão exibir faixa com a frase ‘10 minutos salvam vidas’. A campanha será divulgada também no sistema de som da Sapucaí. Haverá ainda spots de rádio e ações em redes sociais.

Fundação para a Infância e Adolescência (FIA)

A Fundação para a Infância e Adolescência atuará distribuindo pulseiras de identificação para crianças no Sambódromo e na Rodoviária do Rio e folders com orientações para os responsáveis, além de campanha de conscientização em ônibus e terminais da Região Metropolitana.