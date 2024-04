Cláudio Castro apresenta programa de videomonitoramento nas viaturas das forças de segurança do Estado

Estado do Rio de Janeiro – O governador Cláudio Castro apresenta, nesta quarta-feira (03), às 14h, no Palácio Guanabara, o programa de videomonitoramento por câmeras para as viaturas das forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro, um investimento de R$ 236,5 milhões.

Cada viatura terá três câmeras, uma interna e duas externas, com dispositivos de alerta – uma para leitura de placa e outra de reconhecimento facial.

A ferramenta tecnológica vem se juntar a outras já adquiridas pelo Governo dentro de seu programa de transparência.