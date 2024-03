Cláudio Castro assina com a Nissan contrato para curso profissionalizante em Itatiaia

Itatiaia – O governador Cláudio Castro assinou, nesta quarta-feira (13), um contrato com a Nissan, que investirá R$ 6,1 milhões até 2026 no projeto Profi-san, em Itatiaia, no Sul Fluminense. A iniciativa oferece curso profissionalizante de Programação de Jogos Digitais para alunos da Escola Estadual de Ensino Médio – CIEP 488. Durante o evento, realizado no Palácio Guanabara, Cláudio Castro ressaltou a importância do aporte de recursos para o interior do estado direcionado para as novas tecnologias.

“Essa nova parceria com a Nissan é de grande importância para o fomento do setor de entretenimento e para diferentes áreas que demandam as habilidades dos profissionais de Programação em Jogos Digitais. Nossos jovens estão inseridos cada vez mais na tecnologia e, por meio da qualificação profissional, é possível impulsionar a inovação e contribuir para a descoberta de novos talentos locais. Quando abrimos as portas de um Estado seguro juridicamente e favorável aos investidores, fomentamos um ciclo próspero para a população fluminense. Isso é o que a gente tem construído, a devolução da empatia entre o poder público e o privado. Agradeço à Nissan por esse olhar plural pelo desenvolvimento do nosso estado, em especial pelo interior.” – afirmou Cláudio Castro.

O curso, que começou no último mês, é composto por 1.200 horas, divididas em 3 anos, durante todo o Ensino Médio. Ao todo, são 120 vagas disponíveis. No projeto, o curso profissionalizante é ministrado pela Firjan SENAI e dá uma visão atualizada das tecnologias disponíveis no segmento de Tecnologia da Informação. Também parceiro do Profi-san, o RioSolidario está à frente da gestão da iniciativa.

“Temos o propósito de ajudar a construir uma sociedade melhor, estamos muito felizes com essa parceria com o Estado do Rio de Janeiro e demais parceiros para oferecer educação profissionalizante e, com isso, buscar aumentar o potencial de empregabilidade de jovens do Sul Fluminense, região que recebeu nossa fábrica de braços abertos e é onde mora grande parte de nossos funcionários no Brasil.” – explicou Gonzalo Ibarzábal, presidente da Nissan do Brasil.

Além do governador Cláudio Castro, assinaram o documento o presidente da Nissan do Brasil, Gonzalo Ibarzábal, o diretor-executivo da Firjan SENAI SESI, Alexandre dos Reis, e a presidente do RioSolidario, Paola Figueiredo. Também estiveram no evento a primeira-dama e presidente de honra do RioSolidario, Analine Castro, assim como secretários de Estado e outras autoridades.