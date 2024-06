Cláudio Castro autoriza contratação de professores para escolas indígenas

Estado do Rio de Janeiro – O governador Cláudio Castro autorizou a contratação de até 40 professores para suprir as carências nas unidades escolares estaduais indígenas. A medida foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (06). Os contratos serão feitos por período de tempo determinado, estritamente necessário ao atendimento dos anos letivos de 2024 e 2025.

“Os novos educadores farão toda diferença na nossa missão de compartilhar conhecimento, respeitando as individualidades de cada povo e estimulando a compreensão de diferentes realidades”, disse Cláudio Castro.

Segundo a secretária de Estado de Educação Roberta Barreto, a iniciativa segue o propósito de oferecer ensino de qualidade na rede e de melhoria de condições de trabalho para os professores.

“Sou professora e sei a importância de termos esses profissionais nas escolas. O trabalho não para por aqui. A gente sabe que será uma longa jornada, mas esse é o legado que queremos deixar”, concluiu a secretária Roberta Barreto.

O decreto prevê a contratação de até 20 professores para atuação nos anos iniciais do Ensino Fundamental, e outros 20 profissionais para atuação nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, atendendo as necessidades e cargas horárias determinadas na publicação.

As contratações serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado. A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc-RJ) já está realizando todos os trâmites para que, o quanto antes, seja publicado o Edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) e o processo seja iniciado