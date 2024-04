Cláudio Castro cumpre agenda na região Sul Fluminense, nesta sexta-feira (5)

Em seguida, Castro irá para Barra Mansa, para a reinaugurar o Restaurante do Povo Irmã Rute, às 17h. Esta é a 12ª unidade em funcionamento no estado com refeições acessíveis e de qualidade para a comunidade, especialmente para aqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

O primeiro compromisso do governador será a inauguração do primeiro Hospital de Olhos da região, às 14h, localizado em Resende. A unidade vai oferecer serviços oftalmológicos completos, de baixa, média e alta complexidades pelo Sistema Único de Saúde (SUS).