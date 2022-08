Cláudio Castro dá entrevista exclusiva ao DIÁRIO DO VALE

Matéria publicada em 29 de agosto de 2022, 20:20 horas

Descentralizar ações da Capital para o interior em diversos setores, sobretudo turismo, para gerar mais empregos, fortalecer a economia e dar novas oportunidades para o desenvolvimento das cidades fora do eixo metropolitano, mantendo o tratamento igualitário, em termos de atenção e recursos. Essa é uma das prioridades do governo Cláudio Castro, que vem sendo colocada em prática há 23 meses, com a meta de serem ampliadas.

Em entrevista exclusiva ao Diário do Vale, Castro fala sobre seus desafios à frente de uma administração que tornou-se reconhecida pela aplicação de recursos nos municípios interioranos, oriundos de operações bem-sucedidas, como a concessão dos serviços de saneamento.

Candidato à reeleição, Castro aproveita para prestar contas de sua gestão, sobretudo nos investimentos que o Estado vem fazendo no Sul Fluminense, que somam mais de R$ 1 bilhão, em todas as áreas. E detalha planos para continuar alavancando o progresso regional.

DIÁRIO DO VALE – A concessão da Cedae rendeu valores significativos para o governo estadual. Como estão sendo aplicados esses recursos?

CLÁUDIO CASTRO – A concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgoto, licitados em 2021, foi uma das operações mais bem-sucedidas do governo estadual das últimas décadas. Cerca de R$ 32 bilhões de investimentos estão previstos. Só a outorga fixa gerou R$ 25 bilhões para para serem investidos em 35 anos na infraestrutura. Essa ação salvou vários municípios. E nossa gestão priorizou o respeito ao interior, tratando os municípios de forma igual.

Os impactos positivos e históricos serão percebidos nos próximos 35 anos por pelo menos 13 milhões de pessoas. Mais de R$12,3 bilhões serão aplicados em projetos de água e R$ 19,5 bilhões em esgoto. Além disso, há mais de R$ 80 bilhões de investimentos em operação e manutenção. Os valores estão vinculados às metas de desempenho das concessionárias, que precisam cumprir prazos anuais, estipulados no processo de concessão.

Os ganhos em projetos ambientais também são outro destaque, além da universalização da cobertura de água e esgoto prevista para quase 50 municípios. O maior projeto socioambiental da América Latina, também vai despoluir baías, lagos e lagoas.

Entre os projetos está a construção da maior Estação de Tratamento de Água (ETA) contínuo do mundo, o Novo Guandu, na Baixada Fluminense. A ETA vai produzir mais de 12 mil litros de água por segundo. Enfim, a concessão marcou um novo momento do Estado do Rio de Janeiro, que passa por uma reconstrução total.

DIÁRIO DO VALE – A permanência no Regime de Recuperação Fiscal (RFF) foi outra medida que permitiu o prosseguimento dos investimentos do governo estadual. Essa medida vai ajudar o Estado do Rio a manter os investimentos?

CLÁUDIO CASTRO: Não tenho a menor sombra de dúvidas. Foi uma negociação de dois longos anos, tensa em alguns momentos, é verdade, até que Governo do Estado e a União chegassem a um consenso, em meados de junho deste ano. O montante da dívida com a União é de R$ 148,1 bilhões. O acordo para a adesão definitiva do Rio de Janeiro ao novo RRF representa um grande avanço para a contas públicas para os próximos dez anos. Isso significa mais investimentos disponíveis para projetos em diversas áreas, e a garantia, por exemplo, do pagamento em dia de servidores e fornecedores.

DIÁRIO DO VALE – Quais as principais obras que o Estado do Rio está fazendo ou planejando fazer na região Sul Fluminense?

CLÁUDIO CASTRO: O Sul Fluminense nunca teve tanta atenção do Governo do Estado como agora. A prova disso é que praticamente 100% dos prefeitos da região aprovam nosso modo de governar. Só Volta Redonda, por exemplo, a maior cidade nesse território, está recebendo R$ 140 milhões em investimentos. Recursos que vão mudar para melhor a estrutura viária, pavimentação, sinalização, calçadas, ciclovias, obras de arte especial de engenharia, sistemas inteligentes de tráfego e a troca de cerca de 27 mil lâmpadas de sódio (amarelas) pelas de LED. O Governo do Estado já liberou, no mês de março, os primeiros empenhos, que somam R$ 20 milhões para a primeira etapa do projeto.

Outros R$ 20 milhões estão sendo destinados à Saúde, para reforma, ampliação e aquisição de equipamentos e mobiliários para o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro – e para a UPA do Santo Agostinho. Em pouco mais de um ano, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) repassou mais de R$ 181,5 milhões a Volta Redonda para Saúde. Também já assinamos a ordem de início Museu da Ciência e a reforma de 12 praças.

As ações do governo do estado estão se espalhando por cidades da região. Em Angra dos Reis, estamos tirando do papel, obras esperadas há 17 anos, referentes ao aeroporto local. Investimentos de R$ 26 milhões, duplicarão as operações de embarque e desembarque para 60 mil passageiros por ano. Sem contar com a recuperação de estradas, entre elas a RJ-155, com serviços de remoção e estabilização de blocos rochosos nos três túneis e reformas em conjuntos habitacionais. Tem ainda o Restaurante Popular de Barra Mansa. Enfim, são muitas obras nesta região.

DIÁRIO DO VALE – Quais suas principais propostas para o Estado do Rio e particularmente para o Sul Fluminense, visando um possível segundo mandato?

CLÁUDIO CASTRO: O trabalho vem dando certo. E precisa ter continuidade, sempre com a meta de melhorar cada vez mais a vida dos cidadãos fluminenses, com ampliação de oportunidades e mais investimentos em saúde, educação, moradia digna, empregos e segurança pública. Time que está ganhando não se mexe, como já diz o velho ditado.

DIÁRIO DO VALE – Qual é o seu plano de ação para o setor de Segurança Pública?

CLÁUDIO CASTRO: Avaliando meus 23 meses de governo, acredito que esse setor foi o que mais avançou, mesmo em tão pouco tempo. Nosso dever é garantir a segurança plena dos cidadãos em geral. Por isso destinamos mais de R$ 700 milhões nesta área, que já se refletem em números positivos, com registros de quedas históricas nos índices de criminalidade. São índices que nos mostram que estamos no caminho certo.

Com mais policiais nos patrulhamentos de ruas, já registramos o menor número de roubos de rua dos últimos 17 anos no estado. Também caíram índices de crimes contra a vida, como latrocínio (roubo seguido de morte) e homicídios.

Desde que assumi o governo, dei atenção total a essa área, priorizando salários e investindo em estrutura, inteligência e servidores. Estamos combatendo organizações criminosas e fizemos a maior licitação de compra de câmeras corporais do país da história. As câmeras portáteis começaram a ser utilizadas no final de maio deste ano por PMs de 11 unidades da capital. Até o momento, estão em operação mais de 5 mil equipamentos nos uniformes dos policiais. Isso significa mais transparência nas operações para garantir a segurança de todos: policiais e moradores.

Outro avanço foi o combate à milícia. Já prendemos 1.300 milicianos, dando prejuízo de R$ 2,5 bilhões aos criminosos.

O Segurança Presente, outro programa de sucesso, que vem sendo ampliado e melhorado a cada dia, já é realidade em mais de 40 localidades de 21 municípios. Ainda não está tudo perfeito, mas já é bem melhor que há 23 meses.

DIÁRIO DO VALE – Com a pandemia de Covid-19, a Saúde recebeu recursos significativos. Que partes desse investimento ficarão como legado no pós-pandemia?

CLÁUDIO CASTRO: De 2021 até agosto deste ano, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) investiu mais de R$3,5 bilhões em custeio no setor nos 92 municípios. A oferta de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) no Estado do Rio de Janeiro para leitos adultos e pediátricos mais do que dobrou em 2022, em comparação ao ano de 2020, início da pandemia.

Outro legado do período pandêmico, que ficará à disposição da população é o Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz, conhecido como Hospital Modular de Nova Iguaçu. Construído com o objetivo de ampliar o atendimento e a oferta de leitos de Covid-19, atualmente a unidade possui 240 leitos de enfermaria e de UTI adulto.

A transparência da informação também é sagrada. Por isso criamos painéis públicos para divulgar tudo relacionado à doença.

Mantivemos uma eficiente distribuição de vacinas e garantimos que toda a população do estado tivesse o mesmo acesso. Atualmente, estamos com mais de 80% da população com 5 anos ou mais com o esquema vacinal primário completo.

Também ampliamos em quase cinco vezes a capacidade do Laboratório Central Noel Nutels (Lacen/RJ) para realização de testes RT-PCR, entre outras ações.

DIÁRIO DO VALE – Que medidas o senhor pretende tomar, em caso de reeleição, para fomentar o turismo no interior do Estado do Rio? Há projetos específicos para o Vale do Café, as Agulhas Negras e a Costa Verde?

CLÁUDIO CASTRO: Todo o interior do estado é prioridade para nós, em se tratando de turismo. Dar continuidade aos investimentos na infraestrutura logística nas cidades turísticas é uma das nossas metas. Tanto que só o programa Turismo Presente já investiu R$ 60 milhões em sinalização e informações dos potenciais turísticos regionais. Temos que continuar descentralizando o turismo da Capital, incentivando iniciativas para o interior do estado, que trabalhem os potenciais regionais, como grandes eventos, feiras de âmbito nacional e internacional. Para se ter uma ideia, antes da pandemia da Covid-19, o Estado do Rio recebia quase 2 milhões de turistas por ano. O Brasil recebia 6 milhões. Em 2019, aproximadamente 1,2 milhão de turistas internacionais chegaram ao Brasil pelo nosso estado, de acordo com a Embratur.

Do ano passado até abril de 2022, a hotelaria teve a maior taxa de ocupação, batendo 85%, comparado com 2019, antes da pandemia. O setor teve um grande impulso a partir do final do ano, quando o réveillon de 2022 bateu uma ocupação de 92% na rede hoteleira. Na temporada de cruzeiros, a expectativa é que recebamos quase um milhão de visitantes.

Também voltamos a apostar no retorno de eventos icônicos como Stock Car, após 10 anos, e da Copa Davis após 20 anos, a realização do maior evento de turismo do Rio de Janeiro, o ExpoRio Turismo, com 20 mil pessoas, entre outras iniciativas.

DIÁRIO DO VALE – Na disputa eleitoral em 2022, seu principal adversário é Marcelo Freixo, que defende pontos de vista bastante diversos dos seus. O senhor pretende participar de debates diretos com ele?

CLÁUDIO CASTRO: Sempre estou disposto a debater ideias, seja com quem for, onde for. Isso é importante para a democracia. Realmente tenho posições e modo de vida bem diferentes do Freixo. Eu prezo pela defesa da família, pela criação de empregos, da política que visa dar mais segurança, saúde e educação ao cidadão, que tem como missão a recuperação do estado como um todo. Já o Freixo vive de blá blá blá e discursos vazios. A população sabe que, mesmo ele tentando mudar o visual e o discurso, do lado que ele está, completamente oposto à minha trajetória, pensamentos e condutas.

DIÁRIO DO VALE – Como o senhor qualifica os resultados do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Procon estadual para fazer com que o corte do ICMS se reflita nos preços praticados nas bombas de gasolina? O senhor está acompanhando a evolução desses preços?

CLÁUDIO CASTRO: Meu compromisso sempre foi com os mais pobres. Não podemos fechar nossos olhos diante deste cenário de crise. Fomos um dos primeiros estados a implementar uma fiscalização rígida no setor. E ela tem sido constante, com o objetivo de garantir que a redução do ICMS sobre a gasolina e o etanol de 32% para 18%, chegue realmente ao bolso do cidadão fluminense. Só nas duas semanas de fiscalização, 76% dos postos de combustíveis do Rio baixaram preços. Fiscais vistoriaram , desde o dia 4 de julho, mais de 700 estabelecimentos, autuando 122 postos por irregularidades e advertiram outros 314.

Mas não é só isso não. Desde que assumimos o governo, desencadeamos diversas ações que beneficiam a população fluminense. Zeramos, por exemplo, o ICMS do arroz e do feijão, medida importantíssima para a mesa do povo.