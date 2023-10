Claudio Castro determina investigação após morte de médicos no Rio

Rio – O governador do estado do Rio, Claudio Castro, determinou na manhã desta quinta-feira (5), que o secretário da Polícia Civil investigue um crime que deixou três médicos mortos e um ferido, em um quiosque na Barra da Tijuca.

O caso aconteceu nesta madrugada, quando criminosos saíram de um carro atirando em direção ao estabelecimento e fugiram.

Castro está cumprindo agenda no sul do estado e disse ter entrado em contato com o ministro da Justiça, Flávio Dino, que colocou a Polícia Federal à disposição das investigações. Ele lamentou ainda a violência e deixou sua solidariedade as famílias.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, classificou como “execução” o assassinato e comentou o fato de uma das vítimas ter relação com dois parlamentares federais.

“Em face da hipótese de relação com a atuação de dois parlamentares federais, determinei à Polícia Federal que acompanhe as investigações sobre a execução de médicos no Rio. Após essas providências iniciais imediatas, analisaremos juridicamente o caso. Minha solidariedade à deputada Sâmia, ao deputado Glauber e familiares”, escreveu ele.

O caso

Três médicos paulistas foram mortos a tiros e um ficou ferido, durante um ataque a um quiosque na Barra da Tijuca, na madrugada desta quinta-feira (5). Identificados como Perseu Ribeiro, Diego Ralf e Marcos de Andrade, as vítimas participavam de um congresso de ortopedia num hotel, onde estavam hospedados. Diego Bonfim era irmão da deputada federal Sâmia Bonfim (PSol-SP).

Imagens de câmeras de segurança mostram o exato momento em que criminosos descem de um carro e atiram contra os médicos. Testemunhas contam que os suspeitos chegaram atirando. A Polícia Civil acredita que tenha sido uma execução, porque nada das vítimas foi levado.