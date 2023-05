Claudio Castro diz que licitações para Distritos Industriais estão em fase final

Matéria publicada em 8 de maio de 2023, 17:50 horas

Previsão é que em mais sessenta dias mais informações serão divulgadas; R$ 27 milhões serão investidos em Barra Mansa

Sul Fluminense – Em visita ao Sul Fluminense no último sábado (6), durante cerimônia de entrega das ambulâncias aos municípios do Médio Paraíba, o governador Cláudio Castro (PL) declarou em entrevista exclusiva ao Diário do Vale que o processo de licitação para construção dos Distritos Industriais estão em fase final. “Já estamos no processo de licitação. Acho que mais aí 30, 60 dias já estaremos divulgando todos os locais, valores e datas de inícios das obras. Principalmente para que as empresas interessadas já comecem a procurar essas cidades”, afirmou o governador .

Em abril, durante a conferencia Lide em Londres, o representante do executivo estadual anunciou a aplicação de R$ 400 milhões para a revitalização de distritos industriais já consolidados e para a implantação de 18 novos empreendimentos. Um dos distritos ficará em Barra Mansa, na área da antiga Edimetal, às margens da Rodovia Presidente Dutra. Serão investidos R$ 27 milhões para a infraestrutura que receberá empresas do setor metal-mecânico. Pinheiral e Barra do Piraí também serão contemplados com a iniciativa na região.

À reportagem do Diário do Vale, Claudio Castro reiterou que a política publica de geração de empregos é prioridade no seu governo. “A população pode esperar um governo totalmente dedicado à geração de empregos. Eu não que este é o maior projeto social que existe. Porque quando a gente trabalha o desenvolvimento gerando uma infraestrutura melhor, melhorando a qualificação profissional, diminuindo imposto, modernizando o governo tanto na digitalização como na redução de tempo que para abertura de empresa, nós trazemos dignidade par as regiões. E essa dignidade é a prioridade do governo, através sobretudo, dos distritos industriais ”, declarou.

Rodrigo Drable recebe Vinicius Farah em terreno destinado ao distrito industrial de BM

O prefeito Rodrigo Drable, acompanhado de vários secretários municipais, representantes de entidades de classe e empresários, recebeu nesta segunda-feira(8), o secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah e também o ex-Governador Luís Fernando Pezão. O encontro teve como objetivo a realização de uma visita técnica no Condomínio Industrial, localizado na antiga Edimetal, às margens da Rodovia Presidente Dutra, para mostrar as necessidades da área. A área foi adquirida em convênio com o Estado, durante o governo de Pezão.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello, falou sobre a relevância do encontro. “Trouxemos o Farah in loco para ele entender as necessidades do Condomínio Industrial e conhecer o projeto com mais capilaridade e assim, conseguir junto ao governo do Estado atender nossas demandas visando fomentar novos negócios”, revelou.

Durante o encontro, Vinicius Farah destacou a importância que a cidade tem para a economia do estado. “Primeiro é sempre muito bom voltar a Barra Mansa e ver que o governo municipal está cumprindo o seu papel, que é construir um ambiente favorável de negócios, até pela importância que o município tem para o Estado e para o país, quanto às suas características e por todo o polo do setor de aço que representa essa região”, disse, acrescentando sobre a inclusão da cidade na alíquota do ICMS.

– Foi uma determinação do governador Cláudio Castro que incluíssemos a cidade na alíquota do ICMS, através da lei 6979/2015. O município está inserido em uma região com grande potencial e não estar dentro desse benefício foi uma injustiça por mais de uma década e que impactou no desenvolvimento econômico da região. A atualização da lei já foi aprovada pela Alerj, sancionada pelo governador e daqui a cerca de dez dias, após todos os procedimentos relacionados ao estudo de impacto, deverá ser publicada e então poderá ser aplicada – detalhou.

O prefeito Rodrigo Drable ressaltou a importância da redução do ICMS para o desenvolvimento do Condomínio Industrial. “Esse regime tributário diferenciado nos permitirá acolher novas empresas, movimentando a economia e gerando importantes empregos na cidade. O imposto era de 18% em Barra Mansa e de apenas 2% em outras cidades. Agora estamos em igualdade de condições de concorrer com outros municípios”, concluiu.

Participaram da visita técnica duas empresas que manifestaram interesse em se instalar no condomínio, que somadas vão gerar mais de 350 empregos diretos e vão recolher anualmente aproximadamente R$ 60 milhões em impostos, dos quais metade ficarão no município. Drable tem ressaltado que o futuro do município passa pela instalação de novas empresas e geração de novos postos de trabalho.