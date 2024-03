Cláudio Castro e Neto entregam 15 viaturas para área da segurança

Volta Redonda – O governador Cláudio Castro faz nesta terça-feira (12), ao lado do prefeito Antônio Francisco Neto, a entrega das 15 novas viaturas que irão reforçar a segurança pública de Volta Redonda.

A entrega oficial da frota à população será nesta terça-feira (12), às 10h, na Praça Sávio Gama (praça da prefeitura), no bairro Aterrado. As novas viaturas reforçarão a Operação Segurança Presente, o Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), contemplando os serviços das patrulhas Escolar, do Idoso e Maria da Penha, dentre outros.

O aumento no número de viaturas acontece junto à expansão do policiamento na cidade, que será feita através do Sistema Integrado de Segurança, permitindo que o patrulhamento nas ruas mais que dobre em Volta Redonda.

Além da entrega das viaturas, o evento servirá para a oficialização da ampliação das bases de monitoramento com câmeras, com a reativação das bases da Polícia Militar nos bairros Vila Rica/Tiradentes e Santo Agostinho.

