Cláudio Castro e Neto entregam novas viaturas em Volta Redonda

Volta Redonda – O governador Cláudio Castro entregou, ao lado do prefeito, Antônio Francisco Neto, nesta terça-feira (12), 15 novas viaturas que passam a integrar as forças de segurança do município mais populoso do Médio Paraíba, com mais de 270 mil habitantes.

Os veículos vão reforçar a Operação Segurança Presente e o Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), além da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e da Guarda Municipal (GMVR).

Além disso, durante o evento, foi anunciada a expansão do plano de segurança para vários bairros da cidade e a criação da Patrulha do Idoso, que dará proteção especial a pessoas da terceira idade.

Na entrega das viaturas, o governador falou sobre os investimentos que sua gestão vem fazendo na Segurança Pública, e também ressaltou o sucesso de parcerias com o governo federal e prefeituras, como a de Volta Redonda, no combate à violência.

“Já investimos mais de R$ 2,5 bilhões na Segurança Pública e, hoje, a palavra de ordem é integração, o que estamos fazendo com inteligência e diálogo com diversas esferas da União e municípios. O nosso trabalho de cooperação tem sido exemplar. Retribuo a confiança do povo de Volta Redonda com ações como a de hoje. Esse reforço na segurança é para que os cidadãos tenham seu direito de ir e vir resguardado.” – afirmou Cláudio Castro.

Comprados com recursos do governo municipal, os automóveis distribuídos hoje também vão contemplar os serviços das patrulhas Escolar, do Idoso e Maria da Penha, entre outros.

O aumento de viaturas ocorre junto à expansão do policiamento na cidade, com a renovação gradativa da frota, os 250 policiais militares já capacitados, em conjunto com a Guarda Municipal, percorrerão todos os bairros de Volta Redonda, promovendo o policiamento de proximidade.

O prefeito Neto também agradeceu o empenho do Governo do Estado do Rio para o fortalecimento da segurança no município.

“Graças aos esforços do Governo do Estado, nós temos hoje, sem dúvida nenhuma, uma das melhores seguranças deste país.” – afirmou Antônio Francisco Neto.