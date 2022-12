Claudio Castro enfrenta segundo pedido de cassação - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2022, 14:49 horas

MP Eleitoral entrou com novo processo contra governador reeleito, desta vez apontando contratações irregulares de empresas durante a campanha

Rio – O Ministério Público Eleitoral apresentou mais um pedido de cassação dos diplomas do governador reeleito Cláudio Castro e de seu vice, Thiago Pampolha. Este segundo processo se refere a contratações de empresas para prestação de serviços durante a campanha eleitoral. O MPE alega que as contratadas não teriam condições de prestar os serviços contratados, já que seu número de empregados seria insuficiente para a realização das tarefas.

Em nota, a assessoria da coligação do governador negou as supostas irregularidades.

Veja a íntegra: “A coligação Rio Unido e Mais Forte reforça que todas as empresas que prestaram serviços à campanha do governador Cláudio Castro e do candidato a vice Thiago Pampolha foram regularmente contratadas.”

“Todos os serviços foram devidamente executados e os documentos comprobatórios reconhecidos pela Justiça Eleitoral, que aprovou as contas por unanimidade.”

“Vale ressaltar ainda que a coligação apresentará as informações cabíveis, assim que for notificada.”

TRE

Por unanimidade, o TRE-RJ aprovou as contas de campanha da chapa do governador, embora tenha feito ressalvas. O tribunal identificou falhas na prestação de contas e deverá ser restituído o valor de R$223.900,00 ao Tesouro Nacional. Esse valor se refere ao uso indevido de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).

De acordo com o relator do processo, desembargador eleitoral Allan Titonelli, tais irregularidades, entre outras reconhecidas pela Corte, não comprometem a confiabilidade das contas. “O valor total das falhas encontradas corresponde a 8,34% das despesas de campanha, atraindo a aplicação dos postulados da proporcionalidade e razoabilidade para permitir a aprovação com ressalvas”, afirmou.

Primeiro processo

O primeiro processo se refere a supostas contratações irregulares de pessoal pela Ceperj (Fundação Centro Estadual de Estatística, Pesquisa e Formação de Servidores Públicos do Rio). Segundo a acusação, tais contratações foram feitas sem concurso público e os pagamentos eram feitos “na boca do caixa”. Os projetos do Ceperj passam por Tomadas de Contas, que apuram se houve dano aos cofres públicos e quem seriam os responsáveis.

O governador reeleito reconheceu que “há erros” nas contratações: “Há erros no Ceperj? Há. A grande diferença foi a maneira como encarei. Em momento nenhum neguei. Eu fui ao Ministério Público, criei uma comissão. Todos que erraram serão punidos. A resposta para o conselho é que são nossos programas sociais e nós vamos continuar os programas sociais porque eles são importantíssimos para o estado” — garantira Castro no fim de agosto ao site noticioso “Terceira Via”.