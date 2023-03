Cláudio Castro fará entrega de 20 ambulâncias para o Sul Fluminense - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de março de 2023, 09:23 horas

Investimento na renovação das frotas do Estado é da ordem de R$ 87,4 milhões

Sul Fluminense – A região Sul Fluminense receberá na próxima quinta-feira (16) cerca de vinte ambulâncias destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A entrega será feita pelo governador Cláudio Castro em Resende, às 14h30, em local ainda indefinido. Na ocasião, Castro fará a entrega das chaves dos veículos aos prefeitos da região. A informação foi dada pelo prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, em uma rede social na tarde desta terça-feira (14).

De acordo com Neto, Volta Redonda será contemplada com três ambulâncias. Os veículos estão estacionados no pátio do Hospital Regional Zilda Arns, no bairro Roma.

Também nesta terça, o governador entregou 23 ambulâncias para nove cidades das regiões dos Lagos e Metropolitana. A ação faz parte do ‘Projeto Samu 100% RJ’ e tem por objetivo levar o serviço a todos os 92 municípios do estado. Ao todo, 249 ambulâncias serão entregues. Desde o início do ano, 73 prefeituras já foram agraciadas.

De acordo com Cláudio Castro, o programa busca reduzir o tempo de resposta do atendimento emergencial aos cidadãos fluminenses. “Salvar vidas requer, sobretudo, agilidade. Ouvi alguns prefeitos falando que as ambulâncias são um presente. Mas ser presente, estar junto à população, significa mais do que qualquer entrega”, definiu o governador. O investimento na renovação e aumento da frota do Samu no estado do Rio é da ordem de R$ 87,4 milhões.