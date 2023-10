Cláudio Castro leva caravana do Programa Governo Presente à Região do Médio Paraíba

Médio Paraíba – A Região Médio Paraíba vai receber, entre os dias 4 e 6 de outubro, mais uma edição do Programa Governo Presente. De quarta a sexta-feira, o governador Cláudio Castro, acompanhado de seus secretários, fará uma maratona de visitas a seis municípios: Volta Redonda, Porto Real, Resende, Barra Mansa, Piraí e Valença. Durante os três dias, Castro e sua equipe vão prestar contas dos mais de R$ 1,8 bilhão repassados pelo Governo do Estado do Rio às prefeituras da região nos últimos dois anos, fora os mais de R$ 1,2 bilhão do PactoRJ, o maior programa de investimentos do Estado, disponibilizados para o Médio Paraíba. O chefe do Executivo também vai participar de inauguração de obras, anunciar novos projetos e conversar diretamente com moradores, empresários e comerciantes sobre diversos assuntos que impactam a vida do cidadão fluminense no dia a dia.

Em entrevista exclusiva para o DIÁRIO DO VALE, Cláudio Castro adianta alguns pontos da extensa agenda que seu estafe pretende cumprir.

DIÁRIO DO VALE: Governador, o primeiro Governo Presente do Médio Paraíba, em fevereiro de 2022, teve que ser interrompido por uma fatalidade, que foi a tragédia de Petrópolis. Qual a sua expectativa desta vez, o que a população do Médio Paraíba pode esperar?

Governador: É uma alegria voltar a esta região tão importante para o nosso estado. Estou muito feliz de poder retornar com mais novidades, novos projetos, de ter a oportunidade de conversar com autoridades, sociedade civil e políticos, com o objetivo de debater temas de interesse público, como geração de empregos e melhorias na saúde, habitação e infraestrutura, principalmente as necessidades mais imediatas. Quando estive no Médio Paraíba ano passado, anunciei recursos da ordem de mais de quase R$ 1 bilhão em recursos para diversos setores. Este ano, já disponibilizamos perto de R$ 900 milhões em repasses feitos pela Secretaria estadual de Fazenda às prefeituras locais para saúde, obras, educação, ações sociais, entre outros. Além disso, o PactoRJ, o maior programa de investimentos do Estado, já injetou R$ 1,23 bilhão no Médio Paraíba. Isso em mais de 100 ações em todas as áreas.

DIÁRIO DO VALE: O senhor já pode adiantar algumas agendas nessas seis cidades?

Governador: Nos seis municípios teremos muitas ações, algumas em parcerias com os governos municipais. Em Volta Redonda, por exemplo, vamos participar de um seminário de desenvolvimento regional, que será de extrema importância para alavancar novos projetos para todas as 12 cidades do Médio Paraíba. Aproveitamos para participar da inauguração da Policlínica da Mulher e acompanhar o andamento das obras de melhorias da Avenida Beira-Rio, uma das principais da cidade. Em Barra Mansa, anunciaremos investimentos para o Restaurante do Povo na cidade e visitaremos as obras do Parque Industrial. Em Porto Real, vamos inaugurar o Acesso Leste, que trará melhorias significativas para a mobilidade urbana local, facilitando o tráfego para as indústrias locais. Em Resende, temos obras importantes, como as da RJ-161, e também vamos aprofundar a discussão da Segurança Pública em toda a região. Em Piraí, vamos anunciar cofinanciamento para nova base do Samu e garantiremos mais de 200 títulos para moradias. Já em Valença, que completa 200 anos, vamos homenagear a cidade e dar encaminhamentos para o futuro Museu do Queijo.

DIÁRIO DO VALE: Qual a importância do Governo Presente para os cidadãos fluminenses, especialmente do interior do Estado do Rio?

Governador: O Governo Presente é uma ótima oportunidade de conversar com autoridades, moradores, empresários, comerciantes, agricultores, sociedade civil e políticos, de debater temas de interesse público e captar ideias que incentivem a geração de emprego e renda, que tragam melhorias na saúde, habitação e infraestrutura, que tragam soluções, principalmente às necessidades mais imediatas. Tem aquela música que diz que todo artista tem que ir aonde o povo está. Entendo que político também. O nosso estado é muito grande. São 92 municípios. Então, na medida que conseguimos ficar mais próximos da população em geral, as chances de conseguirmos mais desenvolvimento, de forma conjunta, são maiores. Também é uma forma preciosa de prestarmos conta do que as pastas estão fazendo com o dinheiro público, fruto do suor, do trabalho do povo fluminense.

DIÁRIO DO VALE: O programa também chegará a outras regiões, governador?

Governador: Com certeza. Voltaremos a todas as regiões, sim. É uma das nossas prioridades. Já fizemos o Governo Presente na Baixada Fluminense, na Região Serrana e nas regiões Norte e Noroeste. Esse programa é mais uma demonstração de que, com diálogo e parceria com as prefeituras e setor privado, o Governo do Estado vem se esforçando e trabalhando muito para levar melhores condições de vida para a população do interior. Nossa missão é garantir o desenvolvimento pleno e sustentável. Numa das entrevistas que dei para uma rádio do interior durante a minha campanha, o radialista disse que eu era o político que finalmente estava olhando para quem mora atrás das montanhas, ou seja, além da Capital e Região Metropolitana.

DIÁRIO DO VALE: Então pode-se dizer que o interior é prioridade no seu governo?

Governador: Nossa gestão prioriza o respeito ao interior e não medimos esforços para fazer o melhor para quem reside no interior. Tanto que a concessão do saneamento gerou R$ 25 bilhões ao todo. E só para as cidades fluminenses foram R$ 9 bilhões, que salvaram, inclusive, vários municípios. Desde o início do meu governo eu digo que esse dinheiro, diferente de outras épocas, teria que ser gasto nos 92 municípios igualitariamente. A situação das cidades do interior está a mil maravilhas? Claro que não. Temos consciência disso. Mas estão muito melhor. Queremos mais benefícios e desenvolvimento. Sei que estamos no caminho certo. Disso eu tenho certeza.

DIÁRIO DO VALE: Mas moradores de algumas cidades se queixam de obras paradas…

Governador: Não há obras paradas. O que tem ocorrido e sempre haverá são adequações e ajustes em algumas delas. Isso é normal numa administração pública, pois os recursos têm que ser bem administrados, fiscalizados, para que não haja injustiças e muito menos desperdícios. O Governo Presente também serve para esclarecer essas dúvidas, além de fortalecer o diálogo com as lideranças da região. Estamos vivenciando um período promissor, preparando o terreno para novos desafios que vêm pela frente. Para isso, estamos constantemente reavaliando planos e fazendo correções necessárias. A recomendação às minhas equipes é que elas se dediquem o tempo todo a iniciativas que proporcionem a melhor qualidade de vida aos cidadãos fluminenses.

DIÁRIO DO VALE: O senhor assumiu o Estado do Rio num momento conturbado, com muitos desafios políticos e administrativos. As coisas melhoraram de lá para cá?

Governador: Sempre disse que a vontade de recuperar o Rio de Janeiro foi o maior combustível para a reconstrução do Estado, que hoje está em pleno desenvolvimento. Tenho muito orgulho disso. Você tem razão: os desafios foram e continuam sendo enormes. Assumi o Governo em meio a uma das maiores crises da história, agravada pela pandemia. Faltavam R$ 6,2 bilhões em caixa para finalizar os compromissos em 2020. Os salários dos mais de 400 mil servidores ativos, inativos e pensionistas estavam ameaçados, assim como o pagamento de fornecedores. Saneamos e colocamos as contas em dia.

DIÁRIO DO VALE: Qual foi a primeira iniciativa para sair daquele momento tão difícil?

Governador: Nossa primeira ação foi empreender esforços para a permanência do Rio de Janeiro no Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Conseguimos avançar nesse primeiro ponto. O Plano de Recuperação Fiscal foi homologado em junho de 2022, o que nos deu mais estabilidade em todas as áreas, como saúde, segurança pública e educação. Agora estamos tratando a revisão do plano com o Ministério da Fazenda, já que o documento foi construído com base em outro cenário econômico. Com a queda de receita provocada pelas leis federais 192 e 194, que reduziram o ICMS no ano passado, as bases do plano precisam ser rediscutidas. Somente no ano passado, a perda de arrecadação no Rio foi de cerca de R$ 3,6 bilhões em combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. O presidente Lula me garantiu que está empenhado em achar soluções e o que ele puder fazer pelos estados, fará.

DIÁRIO DO VALE: A expressiva votação que o levou à reeleição no primeiro turno é uma espécie de passaporte para essas ações desafiadoras?

Governador: O que temos conquistado nos mostra que nossa gestão tem caminhado corretamente para o desenvolvimento integral. Os números comprovam nosso crescimento. Registramos, por exemplo, aumento de 4,1% do PIB em 2021 e fechamos o ano de 2022 em segundo lugar no ranking nacional de empregos formais. Já no primeiro trimestre deste ano, o crescimento do PIB foi de 5,2%, o maior desde o primeiro trimestre de 2015. O turismo de negócios cresceu 490%. Investimos R$ 1,5 bilhão para reestruturar as nossas forças de segurança. Na saúde estamos revolucionando, com investimentos milionários, como que fizemos no Rio Imagem Baixada, no valor de mais de R$ 90 milhões para a construção do complexo de mais de 5 mil metros quadrados e a compra de equipamentos. Os recursos são do programa Pacto RJ. Só no Médio Paraíba os investimentos alcançaram mais de R$ 33 milhões, entre 2021 e 2023. Entregamos 21 novas ambulâncias na região. Na Educação, estamos reformando prédios e reforçando a qualidade do ensino. Acabamos de chamar mais 140 professores aprovados em concursos. No Turismo, o setor já emprega mais de 220 mil pessoas e estamos trabalhando para gerar 800 mil empregos diretos para os próximos anos. Apenas em 2022, os turistas estrangeiros movimentaram R$ 4,6 milhões na economia fluminense. A previsão para este ano é de R$ 6,9 milhões. Estamos trabalhando com o governo federal para retomar o protagonismo econômico e turístico do Aeroporto Internacional Tom Jobim. Enfim, hoje, graças às nossas ações, mais de R$ 100 bilhões em investimentos privados e públicos estão em andamento no estado. Atualmente, o Rio de Janeiro tem mais de 1,7 milhão de empresas ativas. Os investidores voltaram a ter segurança jurídica e acreditar no território fluminense.

DIÁRIO DO VALE: Qual o peso do PactoRJ na sua gestão?

Governador: O PactoRJ é o maior programa de investimentos da história do Estado do Rio de Janeiro. Então, é muito importante. Foi criado em virtude da concessão do saneamento. Ele nos possibilita uma injeção de R$ 17 bilhões em ações e projetos e nos conduz cada vez mais para caminhos sustentáveis. Em nosso Governo, o desenvolvimento do Estado está alinhado com a preservação do meio ambiente.

DIÁRIO DO VALE: A mobilidade urbana é um dos desafios de qualquer gestão pública. No Estado do Rio, qual a atenção que seu governo vem dando ao assunto?

Governador: Também é um tema prioritário no nosso Governo. Logo no início da nossa gestão, fizemos revitalização de importantes estradas em todo o estado, entre elas a RJ-101 (Duque de Caxias), RJ-143 (Valença), RJ-234 (Italva), RJ-155 (Angra), RJ-142 (Friburgo), RJ- 134 (Teresópolis), RJ-146 (Santa Maria Madalena), RJ-165 (Paraty), além das que estão no Médio Paraíba, como a RJ-145 (Rio das Flores) e a RJ-159 (Barra Mansa). São vias essenciais que ajudam os cidadãos a terem acesso aos grandes centros urbanos e escoarem suas produções em todas as regiões. Nosso objetivo é recuperar mais de 880 km de estradas estaduais, no valor de R$ 1,2 bilhão.

DIÁRIO DO VALE: Que mensagem pretende passar aos moradores do Médio Paraíba, durante sua maratona na região?

Governador: Que continuem acreditando em nossa gestão. O Estado do Rio de Janeiro com certeza voltou a ser um porto seguro para investidores de qualquer parte do planeta. O cenário de crescimento e expansão do PIB do estado para os próximos anos tem sido exaltado com frequência nos meios de comunicação. Todo o planejamento estratégico vai ser construído coletivamente, envolvendo as secretarias estaduais, municípios, sociedade civil e comunidade científica. Nosso governo é o do diálogo com todos os setores. Planejamos e atualmente temos estratégias definidas, responsabilidade com os recursos, respeito ao meio ambiente e opções de negócios para qualquer tipo de setor. E vamos melhorar ainda mais. Todos juntos.