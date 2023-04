Cláudio Castro negocia expansão da Amazon Web Service no Rio

Matéria publicada em 18 de abril de 2023, 11:45 horas

Na Inglaterra, governador se encontrou com executivos da empresa de computação em nuvem, que anunciou a construção de um Data Center no estado

Rio – O Governo do Estado tem investido em tecnologia como uma das principais ferramentas para melhorar a gestão e a prestação de serviços para a população. Para aprimorar a governança digital no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro se encontrou, nesta terça-feira (18/04), em Londres, com executivos da Amazon Web Service (AWS), empresa de computação em nuvem, que anunciou a expansão dos serviços no estado com a construção de um Data Center.

– A AWS possui clientes em todo o mundo, incluindo órgãos governamentais, e ter a presença da empresa no nosso estado nos trará mais segurança digital. O governo vem avançando, através do programa RJ Digital, na digitalização em áreas como saúde e educação. Atualmente, 2,3 mil serviços do Estado estão disponíveis no portal integrado de serviços digitais (www.rj.gov.br). A meta é tornar o Rio o estado mais tecnológico do país, 100% digital – anunciou Castro.

Hoje, o Rio de Janeiro tem um dos mais modernos parques tecnológicos públicos do país e hospeda sistemas fundamentais para a gestão pública como, por exemplo, a matrícula informatizada. A modernização tecnológica permitiu maior capacidade de processamento e armazenamento de dados.

– Inauguramos um Data Center de contingência, garantindo mais segurança aos sistemas e dados estaduais. Também foi disponibilizada uma nova rede de transmissão de dados em alta velocidade do Governo do Estado, o [email protected] Mais moderna, segura e eficiente – explicou o secretário de Transformação Digital, Mauro Farias.

A Amazon Web Service criará no estado uma nova Zona Local, infraestrutura que coloca a computação, o armazenamento, a base de dados e outros serviços perto de grandes centros populacionais, industriais e de tecnologia da informação. O espaço se junta às 16 existentes nos Estados Unidos e a outras 30 planejadas para serem lançadas em outros 26 países.

– As políticas públicas do governo têm nos atraído para investir no Rio de Janeiro. Já atuamos no estado, mas estamos ampliando os negócios e criando um Data Center – disse o gerente regional de Negócios para Setor Público da Amazon Web Service, Rafael Bittencourt.

Também participaram da reunião os secretários da Casa Civil, Nicola Miccione, e de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah, o subsecretário de Comunicação Social, Igor Marques e o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar.

Reuniões no Parlamento Britânico

Ainda nesta terça-feira, o governador Cláudio Castro tem uma reunião no Parlamento Britânico, com o vice-ministro de Estado do Departamento de Segurança Energética do Reino Unido, Graham Stuart.