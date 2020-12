Claudio Castro negocia vinda de nova unidade da CSN para o Estado do Rio

Matéria publicada em 17 de dezembro de 2020, 18:19 horas

Governador destaca aprovação da ‘Lei do Aço’ durante discurso na sessão de encerramento do ano legislativo na Alerj

Rio – O governador em exercício Cláudio Castro mencionou, durante a sessão de encerramento do ano legislativo na Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), a importância da “Lei do Aço” para o desenvolvimento econômico do estado. Ele também informou que negocia com a CSN a implantação de mais uma fábrica.

– A aprovação do regime diferenciado de tributação de ICMS para as indústrias do setor metal-mecânico já produziu efeitos. Estamos em negociação com a CSN, a maior siderúrgica brasileira, para implantação de uma nova fábrica no estado. A previsão de investimentos é de cerca de R$ 3 bilhões. Além disso, em torno de 100 empresas demonstraram interesse em se instalarem no Rio de Janeiro já a partir do ano que vem – ressaltou.

Além disso, Castro agradeceu o constante diálogo com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) ao longo de 2020, além de importantes votações que ajudaram o Governo do Estado no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

– A pandemia do novo coronavírus, além de ceifar a vidas de muitas pessoas, provocou uma das recessões econômicas mais graves dos últimos tempos. Coube ao poder público, seja Executivo, Legislativo e Judiciário, adotar ações urgentes para enfrentá-la e todas as suas consequências. A parceria se deu a partir da aprovação da redução da carga tributária de insumos para o combate à doença. Além disso, projetos que possibilitaram a retomada da economia do estado, bem como a solução de conflitos tributários que duraram anos – afirmou Cláudio Castro.

O governador também destacou a sanção da lei que estabeleceu o novo regime tributário para estimular o setor atacadista fluminense – o RioLog. A medida reduz de 20% para 12% a alíquota de ICMS para operações no estado.

Alerj encerra ano com mais de 350 sessões extraordinárias

Em meio à crise sanitária mundial da pandemia do coronavírus, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) foi a primeira Casa Legislativa do Brasil a adotar protocolos de segurança, no dia 13 de março. Mesmo com esses protocolos, houve mais de 350 sessões extraordinárias, 872% a mais que em 2019, além de 1.600 projetos de lei apresentados, a maioria com relação a crise social e econômica devido ao coronavírus. Desse total, 435 já são leis estaduais. Já as comissões realizaram 318 reuniões. Os números e o relatório de atividades de 2020 foram apresentados pelo presidente do Parlamento Fluminense, deputado André Ceciliano (PT), durante sessão solene de encerramento do ano legislativo que aconteceu nesta quinta-feira (17/12).

— Este ano foi atípico para todo mundo. Perdemos amigos, mas renascemos. A Alerj uniu forças com todos os setores públicos e privados para auxiliar o povo nessa luta, que foi a luta em defesa da vida. Fizemos um trabalho de organizar as possíveis soluções, juntando os protagonistas que podem sempre trazer a solução para os problemas. O diálogo foi intenso na Casa Legislativa. Nunca estivemos tão unidos, mesmo com todas as diferenças e adversidades. Nosso trabalho, e trabalhamos muito, foi de legislar e fiscalizar. E nos adaptamos, migrando para a era digital, com sessões e audiências remotas e semi-remotas — afirmou o presidente da Alerj.

Presente na sessão de encerramento, o governador em exercício, Cláudio Castro, agradeceu ao papel da Alerj neste ano. Ele ressaltou, além do apoio ao pagamento do décimo terceiro dos servidores, a votação do projeto de lei, no dia da sessão solene em homenagem à Gil Vianna, que internalizou o Convênio ICMS 51/20. A proposta promoveu o ingresso de R$ 1,8 bilhões aos cofres públicos devido à segurança jurídica quanto ao ICMS incidente sobre o diesel marítimo. Castro também destacou o empenho da Alerj para aprovar o regime tributário diferenciado para o setor atacadista, o chamado Riolog, além do esforço dos parlamentares para adiar o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) que questionava as regras de divisão dos royalties de petróleo. Cláudio Castro também afirmou que vai lutar para implementar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da Saúde. “Parabenizo a todos os parlamentares pela atuação em 2020. Quero destacar a importância do diálogo com o Poder Legislativo. Afinal, graças a essa relação republicana que encerramos o ano com grandes conquistas. Hoje podemos dizer que o Governo do Estado e a Alerj caminham juntos”, disse Castro.

A deputada Martha Rocha propôs um minuto de silêncio em homenagem aos mais de 180 mil brasileiros mortos pelo coronavírus, entre eles os deputados Gil Viana e João Peixoto. “A Alerj perdeu dois grandes deputados e nós, dois grandes amigos”.

Durante a leitura do relatório, Martha Rocha destacou ainda o papel fiscalizador da Alerj. Diante das denúncias de irregularidades nos contratos da Secretaria de Estado de Saúde (SES), a Alerj abriu duas investigações – a Comissão Especial de Fiscalização dos Gastos no Combate ao Coronavírus e a Comissão Especial do Impeachment, que resultou no afastamento do governador Wilson Witzel por unanimidade. “Não nos orgulhamos de termos sido obrigados a afastar um governador democraticamente eleito, mas era nossa obrigação, a coisa certa a ser feita mediante de tudo que nos foi revelado”, afirmou.

Durante todo o ano, a Alerj realizou sessões plenárias e audiências públicas virtuais, obedecendo os protocolos de segurança da Organização Mundial da Saúde (OMS). “A Alerj foi incansável. Atuou com firmeza, tomou decisões por vezes difíceis, mas cumpriu seu papel. Ser deputado, em 2020, exigiu maturidade e compromisso, além de empatia. Passamos a valorizar mais a vida, o abraço, o contato humano”, ressaltou. “Temos consciência do imenso desafio que será a retomada da economia no pós-pandemia. Teremos que estar unidos para dar conta desse desafio, e focados da mesma forma que estivemos em 2020. ‘É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte”, concluiu a parlamentar.

A cerimônia foi encerrada com o arriamento das bandeiras do Brasil e do Estado do Rio pelos deputados Dionísio Lins (PP) e Lucinha, seguido da execução do Hino Nacional. Também foram apresentados vídeos com mensagem de Natal feito pela Subdiretoria de Cultura e a apresentação da logomarca elaborada pela Subdiretoria-Geral de Comunicação Social. O deputado Vandro Família (SDD) fez a leitura da ata da sessão. No final, Ceciliano, claramente emocionado, desejou um feliz Natal e um próspero ano novo: “Desejo a todos fluminenses um natal belíssimo e um ano novo com muita prosperidade, paz e esperança de dias melhores. Parafraseando a frase do poeta Belchior ‘Tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro’”.