Cláudio Castro nomeia nova secretária de Estado de Educação - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de março de 2023, 10:25 horas

Rio – A professora Roberta Barreto, de Duque de Caxias, é a nova secretária de Educação do estado do Rio. A nomeação foi feita pelo governador Cláudio Castro nesta sexta-feira (10). A mudança visa a adequar a administração da pasta às diretrizes do Governo.

Servidora pública efetiva das redes estadual e municipal de ensino, Roberta Barreto foi secretária de Educação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por oito anos. Ela é graduada em História, pós-graduada em gestão escolar e especialista em gestão pública. Segundo o governador Cláudio Castro, a nova secretária tem vasta experiência no campo da educação. “Tenho certeza que ela contribuirá muito com o desenvolvimento de novas políticas de ensino”, afirmou.

Foto: Núcleo de Imprensa do Governo do Estado do Rio de Janeiro