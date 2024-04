Claudio Castro nomeia professores de Angra e Resende

Estado do Rio – O governador Cláudio Castro nomeou mais 75 novos professores nesta quinta-feira (4), para o quadro de docentes da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ). Com eles, a pasta chega ao número de 3.475 profissionais nomeados dos concursos realizados em 2013 e 2014.

Os novos educadores passaram por todos os processos previstos nos editais e, agora, vão reforçar as salas de aula, reduzindo um déficit de profissionais na rede estadual de quase uma década.

Os servidores vão integrar o magistério da pasta, no cargo efetivo de Professor Docente I, com jornada de trabalho semanal de 30 horas, lecionando as disciplinas de Geografia e Língua Portuguesa. Eles serão distribuídos nos municípios de Angra dos Reis, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Duque de Caxias, Itaguaí, Magé, Maricá, Mendes, Niterói, Nova Iguaçu, Queimados, Resende, Rio das Flores e Rio das Ostras.

— Trabalhamos muito para chamar esses profissionais, que há anos aguardavam a convocação. Com muita responsabilidade e dedicação, estamos elevando a qualidade do ensino na rede estadual — afirma o governador.

Para a secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto, a efetivação desses profissionais é fundamental para garantir o acesso e a permanência dos alunos em sala de aula.

— É com muita felicidade que estamos conseguindo fazer essas nomeações. Sou professora e sei a importância de termos esses profissionais nas escolas. Esse trabalho é fundamental para toda a sociedade. A escola é um portal de transformação. E o trabalho não para por aqui — diz a secretária.