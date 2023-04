Cláudio Castro participa da abertura da 13ª edição do maior evento de segurança da América Latina

Matéria publicada em 11 de abril de 2023, 18:12 horas

Estande das forças de segurança do estado são o destaque da feira LAAD Defense & Security 2023, no Riocentro

Rio de Janeiro – O governador Cláudio Castro participou da abertura da 13ª edição da LAAD Defense & Security, nesta terça-feira (11), no Riocentro. O evento, que é o maior da América Latina, traz os lançamentos de tecnologia, armamento e defesa para as forças de segurança, reunindo 364 expositores de 44 países. As Polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros participam da feira com estandes, destacando as novidades no trabalho das corporações. A realização da convenção retorna ao estado depois de quatro anos.

– A volta da realização da feira aqui no Rio de Janeiro corrobora com o trabalho que estamos fazendo na segurança neste momento. Temos em construção o maior Centro de Treinamento Policial da América Latina, fizemos a compra de equipamentos de última geração no combate a incêndio e a tragédias e ainda adquirimos mais de 21 mil câmeras corporais. Falar de tecnologia reflete tudo o que estamos realizando no nosso governo – ressaltou o governador.

Entre os presentes, estavam o ministro da Defesa, José Múcio Filho, o almirante da Marinha Marcos Sampaio Oslen, o tenente-brigadeiro de ar da Aeronáutica Marcelo Kanitz Damasceno e o general do Exército Júlio César de Arruda, além de outras autoridades e cerca de 160 delegações oficiais do mundo inteiro. Da parte dos expositores participantes do evento, destacam-se as principais marcas do setor como Embraer, SAAB, Glock, Taurus, AEL sistemas, Áustria, Safran, etc.

– Novos projetos nascem da interação que será discutida durante os dias do evento. Tudo isso traz melhorias para os processos e aumenta a produtividade. O nosso país investe na indústria da defesa e gera cerca de 2,9 bilhões de empregos, diretos e indiretos, no Brasil inteiro. Nossa missão é geração de renda e o crescimento econômico, estimulando o fortalecimento e a estratégia de segurança no país. Sabemos a importância de valorizar o conteúdo nacional – citou o ministro da Defesa, José Múcio Filho.

Estandes das Polícias Civis, Militares e Corpo de Bombeiros

A Secretaria de Estado da Polícia Civil levou à feira uma aeronave nova da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e viaturas da corporação. Além disso, agentes da Core, do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM) e da Polícia Técnico-Científica apresentaram ao público como é o dia a dia do trabalho na instituição.

Já a Secretaria de Estado da Polícia Militar, expôs os veículos, armamentos e outros equipamentos utilizados pelos policiais. Também mostrou alguns programas da PMERJ, como a Polícia de Proximidade, a Patrulha Maria da Penha, o Bairro Presente e o Programa Educacional de Resistência às Drogas.

O Corpo de Bombeiros, que conta com um espaço de 900 metros quadrados na feira, levou 20 veículos, entre helicóptero, ambulâncias, motocicletas, caminhões e viaturas. O investimento na nova frota está avaliado em quase R$ 1 bilhão.