Cláudio Castro participa de Encontro da Indústria

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2021, 17:23 horas

Governador fez um balanço de 2021 e traçou perspectivas positivas para o ano que vem

Rio – O governador Cláudio Castro participou, nesta quinta-feira (16/12), do Encontro da Indústria com os Poderes do Estado, organizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Durante o evento, foi realizado um balanço do ano que passou, traçando expectativas para 2022. Castro destacou medidas adotadas nos últimos meses que vão transformar a realidade da população, como a concessão da Cedae, ponto de partida para universalização da água tratada e do esgoto, e a criação do projeto Pacto RJ, programa com mais de R$ 17 bilhões de investimentos públicos e privados nos próximos três anos.

– Por um tempo o Rio de Janeiro perdeu a capacidade de encontrar saídas para as dificuldades em conjunto. Agora, conseguimos retomar o diálogo, tanto com os outros poderes, como com os representantes da indústria. Realizamos a concessão dos serviços de água e esgoto, com uma ajuda fundamental da Assembleia Legislativa, beneficiando os municípios não só com projetos de saneamento, mas também com o PactoRJ. Ao mesmo tempo, estamos desburocratizando o estado, dando maior segurança jurídica para os empreendedores – disse o governador Cláudio Castro.

O presidente da Firjan, Eduardo Vieira, ressaltou que o governo do estado vem atuando de forma a criar uma harmonia entre os poderes, construindo pontes.

– Graças a esse diálogo, foi possível renegociar as dívidas do estado, realizar a concessão dos serviços de saneamento e construir o PactoRJ, que integrou projetos sugeridos pela indústria. Estamos presenciando um processo de fortalecimento do estado, com foco nos interesse coletivos – afirmou Vieira.

Os números indicam que 2022 continuará com uma trajetória positiva. Pela primeira vez em cinco anos a Lei Orçamentária foi aprovada sem déficit, além de uma previsão de superávit histórico. A negociação da dívida com a União, através do novo Regime de Recuperação Fiscal, vai garantir ainda mais investimentos.