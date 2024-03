Cláudio Castro presta homenagem aos policiais militares do Bope que atuaram no sequestro do ônibus na rodoviária do Rio

Rio de Janeiro – O governador Cláudio Castro homenageou, nesta quarta-feira (13), os policiais militares do Bope que realizaram o cerco ao ônibus sequestrado na tarde de ontem na Rodoviária Novo Rio. A solenidade aconteceu no quartel do Batalhão de Operações Especiais onde Castro realizou revista à tropa e foi recebido com honras militares.

“A atuação exemplar dos negociadores foi fundamental para termos esse desfecho e hoje é o dia de homenagear essa tropa que trabalha incansavelmente para garantir a segurança da população fluminense.” – disse Castro.

Após três horas de negociação cautelosa, com os dois negociadores da corporação, o autor se entregou e os 16 reféns foram liberados sem ferimentos.

“O sucesso da ação de ontem é fruto de muito trabalho e técnica desempenhados pelos nossos agentes. Além disso, o investimento em tecnologia, armamentos e suprimentos também fazem parte desse processo.” – destaca o comandante do Bope, o tenente-coronel Uirá do Nascimento Ferreira.





Advertisement

Foto: Governo do Estado do Rio de Janeiro