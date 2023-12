Cláudio Castro recorre de decisão que proíbe policiais de apreender menores

Rio-O governador Cláudio Castro usou suas redes sociais nesta sexta-feira (15) para protestar contra a decisão da 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da comarca da capital, que proíbe a apreensão de crianças e adolescentes sem flagrante durante a ‘Operação Verão’, na orla do Rio de Janeiro.

A decisão atende a uma ação civil pública do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e determina que os delegados de Polícia da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) e da Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente (DPCA) enviem relatórios mensais à Justiça.

Na decisão, a juíza responsável determinou que prefeitura e estado “se abstenham de apreender e conduzir adolescentes a delegacias ou a serviços de acolhimento, senão em hipótese de flagrante de ato infracional, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária”. Também está proibido conduzir crianças e adolescentes “para simples verificação da existência de mandado de busca e apreensão”. A determinação prevê multa de R$ 5 mil por criança ou adolescente recolhido de forma ilegal.

Reação

Em suas redes sociais, o governador Cláudio Castro disse que acata e respeita a decisão da Justiça “que proibiu as polícias de trabalharem de forma preventiva na Operação Verão – orla das praias”. E continuou: “Vamos recorrer, porque a decisão está errada! O princípio fundamental da segurança é a prevenção, que foi sequestrada nesta decisão. Pela decisão, primeiro se espanca, mata e depois se atua? Pode isso estar certo? Óbvio que não! Vamos recorrer imediatamente dessa decisão”, prometeu.