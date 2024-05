Cláudio Castro reforça a importância da governança digital

Nova Iorque – Durante o Brasil Summit do Financial Times, um dos maiores e mais influentes jornais do mundo, o governador Cláudio Castro reforçou os investimentos do Governo do Estado em governança digital como ferramenta para facilitar o acesso aos serviços públicos e fortalecer o ambiente de negócios no Rio de Janeiro. O encontro reuniu jornalistas e autoridades nesta quarta-feira (15), em Nova Iorque.

– A nossa busca é pela total e verdadeira digitalização do governo, onde, por exemplo, o empreendedor tenha acesso fácil ao licenciamento ambiental. Queremos oferecer ainda mais rapidez, ambiente seguro de negócios e transparência. Tudo isso é um atrativo para investimentos nacionais e internacionais. O avanço na tecnologia é a mais eficiente ferramenta para transformações econômicas e sociais e um reforço fundamental em setores como Segurança, Saúde, Transporte, Educação e serviços – afirmou o governador.

Na entrevista, conduzida pelo editor do Financial Times para a América Latina, Michael Stott, o governador falou sobre o pioneirismo na implantação do conceito “figital”: a tendência que busca unir a oferta de serviços em ambientes físicos e no digital, e está promovendo o maior projeto de transformação digital do país. Uma das inspirações para o desenvolvimento do programa RJ Digital foi o modelo usado pela Estônia, reconhecido como um dos mais digitais do mundo.

O Rio de Janeiro possui atualmente um dos mais avançados parques tecnológicos públicos do país e hospeda sistemas fundamentais, como a matrícula informatizada e o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos.