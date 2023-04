Cláudio Castro se reúne com prefeito de Houston para negociações referentes ao setor energético

Matéria publicada em 25 de abril de 2023, 15:38 horas

Estado do Rio de Janeiro produz 87% de todo o óleo nacional e 73% de todo o gás produzido no país

Rio de Janeiro – O governador Cláudio Castro se reuniu, nesta terça-feira (25), com o prefeito de Houston, Sylvester Turner, e com o secretário de Energia e Economia do Mar do Rio de Janeiro, Hugo Leal, no Palácio Guanabara. A reunião visa a abrir espaço para negociações entre o Rio de Janeiro e Houston, nos EUA, referentes ao setor energético. No encontro, foi destacada a identificação do Estado como o maior produtor de petróleo e gás do Brasil.

– Muitas parcerias entre o Rio de Janeiro e os EUA podem acontecer. Nós temos um dos maiores polos energéticos do Brasil, 87% do petróleo do país está no Rio de Janeiro. O Rio passou por momentos difíceis, mas hoje somos a segunda maior economia do país – destacou o governador.

Durante a reunião, que teve como tema principal as potencialidades energéticas do estado, foram apresentados os resultados que estão tornando o Rio um dos maiores hubs de energia do Brasil.

– O Estado reúne condições importantes para atrair negócios, com portos e áreas diferenciadas para apoio offshore, diversificada cadeia de fornecedores e mão de obra qualificada e abundante – disse o secretário de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal.

O segmento de óleo e gás é responsável por mais de 35% das receitas do tesouro, cerca de R$ 36,8 bilhões, entre royalties e participações especiais e ICMS das vendas dos produtos relacionados, segundo a Secretaria de Fazenda.

– O relacionamento entre o Brasil e a cidade de Houston é o principal motivo da nossa visita. Existem muitas semelhanças por causa da questão do petróleo e gás. Além das questões tecnológicas, que são importantes para nós – explicou o prefeito Sylvester Turner.

Dando continuidade à troca de experiências entre os dois países, na primeira semana de maio o Secretário Estadual de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal, representará o Rio de Janeiro no “Offshore Technology Conference” (OTC), em Houston, internacionalmente reconhecido como o maior evento mundial de petróleo.