Cláudio Castro viaja a Londres para agendas com empresários e investidores

Matéria publicada em 16 de abril de 2023, 18:14 horas

Objetivo é atrair novos negócios para o Estado do Rio de Janeiro. Governador também participa do Lide

O governador Cláudio Castro viaja a Londres, na Inglaterra, para agendas com empresários e investidores. O objetivo é apresentar os avanços do Estado do Rio de Janeiro e atrair novos investimentos. Entre as agendas estão encontros com representantes do Parlamento Britânico, da BP Energy, da Câmara de Comércio Brasileira no Reino Unido, além do trade turístico europeu. Castro também vai participar da Conferência do Lide – Grupo de Líderes Empresariais. Neste período, o vice, Thiago Pampolha, estará como governador em exercício no estado.

– O Rio de Janeiro voltou a ser a grande capital financeira do Brasil e a missão internacional nos permite mostrar para investidores dos mais diferentes países o quanto evoluímos e, agora, temos um ambiente de negócios com credibilidade. Em Londres, vamos em busca de novas parcerias que permitam o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, beneficiando a população – afirmou o governador.

As agendas de Castro começam nesta segunda-feira (17/04). Entre os compromissos está uma reunião com a empresa BP Energy, para discutir oportunidades de negócios nos setores de Petróleo, Gás, Energia e Hidrogênio. Na terça-feira (18/04), o governador vai ao Parlamento Britânico para se reunir com o vice-ministro do Departamento Ministerial de Segurança Energética e de Emissão Líquida Zero, Graham Charles Stuart, e o Enviado Comercial do Reino Unido no Brasil, Marco Andrea Longhi.

No dia 19, Cláudio Castro apresenta o panorama político e econômico fluminense para um grupo de investidores na Canning House, além de investimentos em energia renovável e saneamento na Câmara de Comércio Brasileira no Reino Unido. O governador participa, na quinta (20/04) e na sexta-feira (21/04), da Conferência do Lide – Grupo de Líderes Empresariais. No primeiro dia, palestra sobre o tema “Fatores de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil – Perspectivas de ambiente de negócios e confiança de investidores”. Também na quinta-feira se encontra com o trade turístico europeu.

Agendas

Segunda-feira – 17/04

– Reunião com a BP Energy



Terça-feira – 18/04

– Reunião no Parlamento Britânico com o vice-ministro do Departamento Ministerial de Segurança Energética e de Emissão Líquida Zero, Graham Charles Stuart

– Encontro no Parlamento Britânico com o enviado Comercial do Reino Unido no Brasil, Marco Andrea Longhi

Quarta-feira – 19/04

– Reunião na Canning House

-Encontro com potenciais investidores na Câmara de Comércio Brasileira no Reino Unido



Quinta-feira – 20/04

-Lide. Participação no Painel 2 sobre “Fatores de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil – Perspectivas de ambiente de negócios e confiança de investidores”

– Encontro com o trade turístico europeu



Sexta-feira – 21/04

– Lide