Cláudio Castro visita ExpoRio Turismo e destaca a vocação turística do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro – O Governador Cláudio Castro visitou neste domingo (22) a 2ª ExpoRio Turismo, no Espaço Lagoon, na Lagoa. A exposição contou com estantes dos 92 municípios do Estado, divididos pelas 12 regiões turísticas, para divulgar as belezas naturais e toda a cadeia produtiva de cada cidade. O objetivo foi mostrar o potencial turístico dos municípios para atrair mais visitantes para as diversas regiões.

“Quando temos os municípios juntos com o governo e a iniciativa privada, essa grande união serve para focar o turismo como atividade econômica, cultural e de entretenimento. O resultado é esse, um sucesso. O Rio de Janeiro tem essa vocação clara, que é o turismo”, ressaltou Cláudio Castro.

O Secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, reforçou a necessidade da população do Rio em conhecer melhor o Estado e que, nesse sentido, a ExpoRio cumpriu seu papel.

“O evento foi um sucesso. A gente vê o feedback do público elogiando o evento e agradecendo. Foram quase 50 mil pessoas inscritas. Cumprimos a missão de fazer essa integração das 12 regiões turísticas com a cidade do Rio de Janeiro”, disse Tutuca.

No estande destinado à Região Vale do Café, que abrange as principais cidades produtoras, Luciana Rocha, do município de Engenheiro Paulo de Frontin, destacou a importância do evento.

“É preciso sempre divulgar as nossas cidades, os nossos atrativos turísticos, produtivos e culturais. Muitos não conhecem. Então, esse evento é muito importante”, explicou Luciana.

Fernanda Arcieri, turismóloga e professora universitária, estava “em casa” e fez questão de valorizar as riquezas do Estado.

“É fundamental que nós exploremos o nosso próprio Estado. Por isso, essa iniciativa é perfeita para que todos possam conhecer os aspectos culturais, regionais, o artesanato e a gastronomia de cada lugar. Essa exposição foi imperdível”, afirmou.

As 12 regiões turísticas do Rio de Janeiro são: Metropolitana, Agulhas Negras, Serra Verde Imperial, Águas do Noroeste, Caminhos da Serra, Vale do Café, Baixada Verde, Costa Verde, Costa do Sol, Costa Doce, Caminhos Coloniais e Caminhos da Mata.