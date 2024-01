Cláudio Castro visita obra em rio na Baixada Fluminense e destaca investimentos na prevenção de enchentes

Estado do Rio – O governador Cláudio Castro visitou na manhã deste sábado (20) as obras de canalização de um trecho do Rio Roncador, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Trata-se de uma das maiores intervenções que o Governo do Estado vem fazendo, por meio do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), em áreas consideradas de risco no Estado do Rio, com o objetivo de mitigar estragos provocados por recorrentes temporais. O investimento no Rio Roncador é de cerca de R$ 100 milhões.

– Tenho acompanhado o trabalho preventivo que vem sendo executado para a redução de danos e impactos gerados pelas fortes chuvas. Desde 2021, o Governo do Estado está investindo, por meio do PactoRJ, R$ 4,3 bilhões em obras dessa natureza em todo o território fluminense – afirmou o governador, que conversou com moradores da região.

Isabel Cristina Oliveira de Souza, 62 anos, resumiu o sentimento dos moradores da região.

– Moro há 30 anos nesta localidade (Nova Campinas) e nunca tinha visto uma obra deste porte. Já sentimos os efeitos positivos, mesmo com a obra ainda em andamento, pois nas últimas chuvas, nós não tivemos nossas casas inundadas – ressaltou.

Castro lembrou que os projetos do governo são pautados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU e por ações do Limpa Rio. Nos últimos três anos, também foram realizados outros projetos com foco na prevenção de catástrofes, totalizando mais de R$ 1 bilhão. São intervenções para drenagem, pavimentação asfáltica, contenção de encostas, obras de micro e macrodrenagem pluvial e outras melhorias para garantir a segurança da população e um estado mais sustentável.

Sobre o Rio Roncador

A obra contempla os serviços de desassoreamento, adequação da calha, implantação de galerias retangulares, em um trecho de aproximadamente 5 quilômetros do Rio Roncador. As intervenções vão mitigar os efeitos das cheias na região. De acordo com o Inea, a obra, que já está com mais de 60 % executada, é de responsabilidade da empresa Hydra.

Com o objetivo de aquecer a economia local, 70% dos colaboradores que trabalham nas obras do Rio Roncador são moradores de Nova Campina, outro bairro beneficiado. O Inea também executará o projeto de urbanização do local. A iniciativa, desenvolvida pela Prefeitura de Duque de Caxias, ainda será licitada.

Segundo o planejamento do Estado, a partir da licitação, a urbanização terá a previsão de seis meses para ser concluída. O projeto enviado pela prefeitura contempla a criação de uma ciclovia e passeio com piso intertravado. Também estão previstos os seguintes equipamentos para a localidade: 3 quadras poliesportivas, 4 quadras de areia, 1 futmesa, playground, academia da longevidade, áreas arborizadas e gramadas, ampliação da via lateral, e áreas contemplativas com mesas e bancos de concreto

Mais investimento em Caxias

As obras do Canal Calombé, no segundo distrito de Duque de Caxias, também estão a todo vapor. Por meio de um investimento de mais de R$ 69 milhões, a intervenção contempla os serviços de desassoreamento, adequação da calha, e implantação de galerias retangulares, em um trecho de aproximadamente 4 quilômetros.

Com 24% executadas, a obra é mais uma ação do Governo do Estado com o objetivo de controlar os impactos das enchentes e diminuir as consequências das chuvas. Os serviços começaram em março de 2023 e tem previsão de término para fevereiro de 2025.