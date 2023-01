Clínica da Família recebe ações do ‘Janeiro Branco’ - Diário do Vale

Clínica da Família recebe ações do ‘Janeiro Branco’

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2023, 08:15 horas

Barra Mansa – A Clínica da Família do bairro Vista Alegre promoveu nesta quinta-feira (12), ações pela campanha ‘Janeiro Branco’. O objetivo da ação é chamar a atenção para o tema da saúde mental e reuniu dezenas de pessoas na unidade. As equipes da Atenção Básica, dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf) e dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são as responsáveis pelas atividades, entre elas, roda de conversa sobre a importância de identificar sintomas de possíveis problemas, procurar ajuda e praticar atividades físicas.

A enfermeira da Clínica da Família, Eliane Débora, falou sobre a necessidade de incentivar as pessoas a se consultarem e comentou sobre o tabu existente sobre o assunto.

– Infelizmente, a saúde mental é tida como um assunto complicado na nossa sociedade. Isso faz as pessoas ficarem mais reclusas e guardarem seus problemas, acarretando em mais complicações. Um dos nossos trabalhos aqui na campanha é conscientizar as pessoas sobre o tema e encorajá-las a se consultar, para o bem da saúde mental de todos – explicou Eliane.

A psicóloga do CAPS Estação Mental, Vivian Fonseca, também estava presente no evento e ressaltou sobre a valorização da saúde mental, ponderando que muitas pessoas acumulam problemas que podem acarretar outras doenças.

– Em várias situações, não damos tanto valor para coisas simples que impactam na nossa vida. Uma caminhada na rua, uma conversa com os familiares e uma boa alimentação, são fatores que podem contribuir para uma mente mais saudável e nos distanciar de outros problemas, como a diabetes e a pressão alta, por exemplo – ponderou Vivian; acrescentando a necessidade das pessoas de procurar ajuda e evitar a reclusão.

– Nosso corpo não consegue dar conta de tudo. Por isso, precisamos procurar auxílio, desabafar nossos problemas e aliviar nossa mente. A população pode sempre contar com os serviços da Atenção Básica, do NASF e do CAPS – concluiu Vivian.

Quem também esteve no local para conhecer a campanha foi Leandra Resende, moradora do bairro Vista Alegre, que elogiou a iniciativa das equipes responsáveis.

– Todos aqui estão de parabéns. A conversa de hoje nos mostrou que devemos conversar mais sobre o tema e dar mais valor a nossa mente. Com certeza são aprendizados que vou levar para a vida – destacou a moradora.

Na próxima segunda-feira (16), a Secretaria de Saúde vai promover atividades na USF São Francisco, às 9h. Já no dia 26/01, será a vez da USF Ano Bom, às 8h30.