Clínica Municipal de Colonoscopia e Endoscopia é inaugurada em Paraty - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de janeiro de 2023, 16:25 horas

Espaço funciona no prédio do Trevo da cidade; serviço visa suprir a demanda da rede pública de Saúde

Paraty – Com o objetivo de garantir atendimento à população e suprir a demanda da rede pública de saúde, a Prefeitura de Paraty inaugurou na última segunda-feira (23), a Clínica Municipal de Colonoscopia e Endoscopia. O espaço funciona no prédio do Trevo da cidade e tem capacidade para realizar 200 exames por mês.

O novo atendimento complementa os serviços ligados às redes de Atenção Básica, Alta e Média Complexidades, e será realizado de acordo com o encaminhamento médico.

De acordo com o prefeito Luciano Vidal, o objetivo da nova unidade é também realizar mutirões de exames para suprir a demanda de encaminhamentos já registrada pela rede municipal. “Essa é uma entrega que está relacionada ao nosso compromisso de resolver a questão dos exames do município. Assegurar a nossa população o direito de ter uma saúde humanizada e de qualidade”, destacou o prefeito.

Os serviços de endoscopia e colonoscopia são realizados com equipamento de alta tecnologia, o Olympus 150. O espaço também conta com salas de estabilização e de pré e pós-exames.

A secretária de Saúde, Carla Lacerda, falou sobre a excelência no serviço. “É importante destacar o empenho e a dedicação de toda a equipe em assumir esse compromisso com a nossa população, através de um trabalho pioneiro que será realizado por esta unidade”.

O atendimento ao público é das 08h30 às 17h00. A Clínica Municipal de Colonoscopia e Endoscopia conta com a cirurgiã e endoscopista, Dra. Carolina Pagliuso Paleckis, com a enfermeira Daisy Costa e com a técnica de enfermagem, Thaila Nassif.