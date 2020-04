Cloroquina passa a ser usada no tratamento de pacientes com Covid-19 em Barra Mansa

Matéria publicada em 22 de abril de 2020, 17:14 horas

Barra Mansa- O município está utilizando a Cloroquina no tratamento dos pacientes com a Covid-19. Para isso, adquiriu oito mil compridos, quantidade suficiente para atender entre 800 e mil pessoas, segundo a prefeitura. O Governo do Estado enviou 300 unidades do medicamento para o atendimento inicial a aproximadamente 30 pacientes. Também foi abastecido o estoque de Azitromicina e Tamiflu.

De acordo com a prefeitura, com relação às máscaras de proteção facial foram compradas 208 mil unidades, em face da utilização de cerca de cinco mil unidades/dia por profissionais de saúde, servidores públicos e pessoas asiladas. Cada máscara tem vida útil de duas horas.

O secretário municipal de Saúde, Sérgio Gomes, disse que as unidades de Saúde estão funcionando em expediente normal. Por enquanto, como em outras localidades do país, as cirurgias eletivas continuam suspensas com o intuito de disponibilizar leitos para atender aos eventuais pacientes contaminados pelo vírus.

– Planejamos o passo a passo para oferecer o suporte necessário na área da saúde neste momento da pandemia. Esta semana entrou em vigor o decreto da Prefeitura determinando o uso de máscaras irrestrito para pessoas que necessitam ir às ruas. Quero ressaltar que a medida é uma das melhores formas de prevenção à doença – disse.

Casos de coronavírus em Barra Mansa

O município registrou até á noite de terça-feira, dia 21, 31 casos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, sendo aproximadamente 20 pacientes da área de saúde, de acordo com o prefeito Rodrigo Drable.

Seis pacientes estão internadas na Santa Casa de Barra Mansa, sendo quatro na enfermaria e dois no tratamento em ventilação mecânica. Outros 42 casos estão em investigação. A taxa de ocupação dos leitos é considerada relativamente baixa até o momento.