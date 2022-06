Clube do Resende recebe visita do diretor de futebol do Lyon

Matéria publicada em 15 de junho de 2022, 16:36 horas

Resende- O Resende FC, parceiro brasileiro do Olympique Lyonnais, recebeu na manhã de terça-feira, 14, a visita de membros da diretoria do clube francês, na Pelé Academia, em Resende. Foi a primeira visita de membros do clube francês, após o período mais crítico da pandemia.

Além de Vicent Ponsot, diretor de futebol do Lyon, também participaram da visita Jean François Vulliez, o Jeff, diretor técnico das categorias de base do clube e Gilbert Saada, membro do conselho administrativo.

“A cidade de Lyon tem laços históricos com o Brasil. Muitos jogadores brasileiros atuaram pelo nosso clube e isso é uma maneira de estreitar vínculo entre os países. O clube conquistou seus principais títulos nos anos 2000 com brasileiros no elenco. Isso faz parte da nossa cultura e tradição e é algo que queremos manter. A tendência é que nossas raízes com o Resende se fortaleçam ainda mais. Viemos para crescer, juntos, aqui no Brasil”, contou o Ponsot.

Marcelo Montenegro, diretor de marketing do Resende, avaliou a parceria e ressaltou sobre os investimentos do clube nas categorias de base.

“Estão orgulhosos por todas as conquistas do último ano. Fomos campeões da Taça Rio, praticamente com nossa base. Dos 16 atletas que disputaram a final, 11 foram formados em casa. Os mesmos 11, foram responsáveis por 70% dos nossos gols durante o Estadual. Já que toda a parceria visa a formação, os frutos estão começando a aparecer. Serão as raízes, citadas pelo Ponsot, árvores e belos frutos”, apostou Montenegro.

Centro de Treinamento do Resende, em Barra Mansa, também é visitado

À tarde foi a vez do CT do Resende, em Barra Mansa, ser visitado. Estrategicamente, o clube optou por iniciar toda a captação, na cidade, que fica a 45 km de Resende. Em Barra Mansa, o Gigante do Vale mantém atletas de 10 a 14 anos. Aos 15, os jogadores são integrados a Pelé Academia, em Resende, onde ficam alojados, com todo acompanhamento educacional, psicológico e nutricional, que auxiliam na formação profissional do atleta.

“O legado da Pelé Academia, junto com a essência do Resende, hoje, nasce em Barra Mansa. Montamos nossa estrutura na divisa entre Barra Mansa e Volta Redonda, que são cidades ricas em talentos. Além disso, é uma cidade que vem demonstrando imenso carinho nas mídias sociais. O barramansense respira futebol e, talvez, na falta de uma equipe profissional na primeira divisão, nos abraçou. Queríamos nos aproximar”, explicou Montenegro.

“O Lyon está muito contente com tudo que vem sendo feito na base e ficou surpreso com nosso novo CT, com as melhorias no antigo e com a metodologia que estamos desenvolvendo, não somente na iniciação, mas em todas as nossas categorias de base. Em pouco tempo, o Resende também terá seu certificado de clube formador”, concluiu.