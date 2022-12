Clube dos Funcionários confirma “Uma Noite nos Mares do Sul” - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de dezembro de 2022, 16:35 horas



Volta Redonda – Vem aí mais uma edição da maior festa pré-carnavalesca da região Sul Fluminense: “Uma Noite nos Mares do Sul”. Tradicionalmente realizado nas semanas que antecedem o carnaval, o evento acontece no dia 04 de fevereiro, às 20h, no Parque Aquático da PET, no Clube dos Funcionários.

Abrindo as celebrações desse feriado nacional com diversas atrações, o evento contará com um palco dentro da piscina olímpica e decoração temática. “O evento Mares do Sul já é uma tradição no Clube e a cada ano vamos nos empenhando para entregar uma festa ainda mais inovadora. A megaestrutura ao redor da piscina e o visual de cores e luzes engrandecem e valorizam o ambiente”, destacou o Diretor Social do Clube, Enock França.

O Clube está preparando um line-up com diversos convidados, valorizando os artistas regionais, como conta o coordenador de eventos do Clube, André Valle. “Uma Noite nos Mares do Sul traz a junção perfeita do clima quente do verão com a energia contagiante e alegre do carnaval. Nossa programação mistura ritmos musicais proporcionando uma experiência única para o público”, afirmou André.

Com recorde de público na última edição, em 2023 a festa que já faz parte do calendário Alvigrená promete novidades e diversão para todas as idades, como afirma Gustavo Tramontin, presidente do Clube. “É um orgulho para nós realizar mais uma vez essa festa tão especial. Em 2022, fizemos uma edição histórica e esse ano queremos repetir o sucesso. O Mares do Sul traz a energia do carnaval para o Clube e contagia todos os participantes”, ressaltou Tramontin.

As vendas já estão abertas e os ingressos, mesas, camarotes, bangalôs e bistrôs podem ser adquiridos na secretaria do Clube, pelo site da Guichê Web ou nas lojas South de Volta Redonda e Barra Mansa. Para os associados, a entrada é gratuita, basta trocar o ingresso por 1kg de alimento antecipadamente na secretaria. A classificação é de 18 anos.