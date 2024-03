Clube dos Funcionários promove segunda semana do Torneio Aberto de Padel

Volta Redonda – O Clube dos Funcionários está promovendo a segunda semana do Torneio Aberto de Padel, do dia 7 de março à 10 de março. Os jogos começam às 18h, na quinta-feira e sexta-feira. No sábado e domingo, os jogos terão início às 9h.

O torneio será realizado no Complexo de Padel, na Praça de Esportes Tabajaras (PET).

Além do Torneio Aberto, o Clube também sediou a 1ª Etapa do Circuito Brasileiro de Padel, recebendo jogadores profissionais e internacionais.

O evento conta com espaço kids e área social para os espectadores.