Clube dos Funcionários promove semana de competições esportivas

Volta Redonda – O Clube dos Funcionários está promovendo uma semana repleta de disputas esportivas, que ocorrerá do dia 3 (quarta-feira) ao dia 7 (domingo). Diversas modalidades estão em destaque, com equipes representando o Clube.

Na terça-feira (3), terá lugar o Campeonato Estadual de Basquete, com competições nas categorias sub-12, sub-14 e sub-16. No sábado (6), será a vez das categorias sub-13 e sub-15 entrarem em ação. Finalmente, no domingo (7), último dia de competição, serão realizadas partidas das categorias sub-12, sub-14 e sub-16.

Além disso, o Clube estará presente no Campeonato Estadual de Natação, que ocorrerá no sábado (6), com representação nas categorias mirim, petiz, infantil, juvenil, júnior, sênior e master.