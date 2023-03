Clube dos Funcionários recebe o espetáculo ‘A Magia do Mundo Encantado’ - Diário do Vale

Clube dos Funcionários recebe o espetáculo ‘A Magia do Mundo Encantado’

Matéria publicada em 14 de março de 2023, 15:19 horas

Volta Redonda – O Clube dos Funcionários recebe, no próximo dia 9 de abril, o espetáculo inspirado nos filmes da Disney “A magia do mundo encantado”. A apresentação acontece no Ginásio da PET e traz um passeio através das trilhas sonoras e personagens que marcaram várias gerações.

Sob regência do maestro Jean Barros, com os cantores Carol Sampaio e Fábio Lemos, a banda apresenta canções-tema de clássicos como “A Bela & a Fera”, “A Pequena Sereia”, “Aladdin”, “O Rei Leão”, e produções atuais como “Frozen”, “Moana”, “Enrolados” e “Encanto”.

Além das versões musicais apresentadas ao vivo, o show conta com 12 personagens e bailarinos que dão vida às canções compondo as coreografias. Tudo isso com imagens alusivas aos filmes da Disney projetadas em telão de LED, promovendo um cenário de imersão ao mundo mágico.

Os ingressos para o musical, cadeira e arquibancada, já estão à venda e podem ser adquiridos na Secretaria do Clube ou pelo site da Guichê Web. Crianças de até 3 anos não pagam ingresso. A classificação etária é livre.