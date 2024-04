Clube dos Funcionários recebe torneio de Beach Tennis

Volta Redonda – Entre os dias 11 e 14 de abril, o Clube dos Funcionários realiza o Torneio ABC Bodyprime de Beach Tennis, na Arena Beach Sports da PET. Na quinta e na sexta-feira, os jogos começam às 18h, já no sábado e no domingo, às 8h. As inscrições já estão encerradas. Além dos jogos, o evento também contará com área kids, atrações musicais e transmissão das partidas pela TV Clube dos Funcionários.

Na quinta-feira, acontece os jogos da categoria masculina iniciante, feminina iniciante e pais e filhos. Já na sexta-feira, as categorias, mista iniciante e mães e filhos disputam entre si. No sábado, as categorias masculina e feminina A, B e C e no domingo, mista A, B e C. Todas terão início e término no mesmo dia de disputa.

“Vamos realizar um torneio para todos! Iniciantes, experientes, crianças e famílias. Queremos que todos se divirtam durante os dias que acontecem os jogos, por isso também teremos atrações musicais e espaço de diversão para a criançada, além de promoções no bar do evento”, comenta Bruno Amaral, subdiretor de esportes do Clube.

O evento conta ainda com o Festival Kids, na categoria infantil do Torneio, que acontece no domingo, a partir das 11h. Crianças de até 10 anos podem se inscrever no site https://letzplay.me/ArenaBS-CSN/tourneys/18272 para participar. Todas as categorias serão premiadas com troféus e medalhas.

“O Beach Tennis hoje é uma modalidade muito praticada na região, o Clube dos Funcionários tem uma estrutura preparada para esse esporte, o que nos permite proporcionar um torneio de grande porte como esse”, disse Gustavo Tramontin, presidente do Clube. O não sócio que quiser assistir aos jogos, deve procurar a secretaria do Clube previamente para gerar o link de acesso ao evento.

Mais informações: (24) 2102-2750