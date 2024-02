Clube dos Funcionários sedia Campeonato Brasileiro de Padel

Volta Redonda – O Clube dos Funcionários sediará entre os dias 23 e 25 de fevereiro, no Complexo de Padel, na PET (Praça de Esportes Tabajaras), a 1ª Etapa do Circuito Brasileiro de Padel, organizado pela ABP (Associação dos Padelistas do Brasil). Na sexta-feira, os jogos acontecem das 18h às 0h, no sábado, de 9h às 0h e no domingo das 9h às 20h.

Estão confirmados no campeonato, atletas renomados do Padel, como Júlio Julianoti e JP Flores, além da presença de atletas internacionais. Participam desta 1ª Etapa, as 20 melhores duplas do Brasil, concorrendo a classificação para a 2ª Etapa do Circuito. Todos os jogos serão transmitidos ao vivo no canal do Brasil Padel Tour pelo YouTube.

O Subdiretor de Padel do clube Rafael Kenzo, falou sobre a satisfação de a entidade sediar a etapa do Circuito Brasileiro.

– Receber a 1ª Etapa do Circuito Brasileiro de Padel é motivo de orgulho para nós, mostra como o Clube está sendo notado por organizações esportistas do País, afirmou Kenzo.

Torneio Aberto de Padel 2024

Paralelo a realização dos jogos profissionais, o Clube dos Funcionários realizará o Torneio Aberto de Padel 2024, com jogos entre os dias 21 e 25 de fevereiro e 07 e 10 de março. As partidas serão dividas em categorias. Na primeira semana, jogam os grupos da 2ª, 3ª e 4ª categorias masculina e 1ª feminina. Já em março, os jogos serão das categorias +35A, +35B, 5ª, iniciante masculina e 2ª feminina.

O Presidente Gustavo Tramontin, reforçou que a realização do Torneio é uma forma de fomentar incentiva a prática da modalidade, que está conquistando muitos praticantes em todo o mundo.

– Ao sediarmos torneios como esse, nós incentivamos a formação de novos atletas nas diferentes modalidades. A nossa moderna infraestrutura de quadras oficiais para jogos de Padel contribuí com a realização de eventos para disputas de alto nível, afirmou Gustavo Tramontin, presidente do Clube.

O público pode assistir aos jogos mediante cadastro antecipado na secretaria do clube. Mais informações: (24) 2102-2750.