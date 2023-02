Clube dos Funcionários sedia Campeonatos Brasileiros de Padel e Vôlei de Praia - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2023, 16:26 horas

Jogos acontecem neste fim de semana

Volta Redonda – O Clube dos Funcionários recebe neste fim de semana, de 10 a 12 de fevereiro, duas competições esportivas a nível nacional, o Campeonato Brasileiro Interclubes de Vôlei de Praia Sub-19 promovido pelo CBC (Comitê Brasileiro de Clubes) e Vôlei Brasil; e a 1ª etapa do Brasil Padel Tour realizado pela ABP (Associação dos Padelistas do Brasil).

As disputas acontecem na PET (Praça de Esportes Tabajaras) a partir desta sexta-feira (10), com entrada gratuita. O Torneio de Padel, na categoria open, será realizado nas quadras do Clube. Já o Brasileiro de Vôlei de Praia Sub-19 acontece na Arena Beach Sports. Simultaneamente, o Clube dos Funcionários realiza o Torneio Aberto de Padel com jogos amadores.

Para o diretor de esportes do Clube, Alex Ribeiro, sediar torneios nacionais evidencia o trabalho desenvolvido pela família Alvigrená. “Para nós é um orgulho realizar grandes eventos esportivos e receber participantes de todo o País. Além de oferecer a infraestrutura necessária para disputas de alto nível, o Clube dos Funcionários incentiva a prática de diversas modalidades e investe na formação de atletas”, comenta Alex.

De acordo com o coordenador de esportes do Clube, Fabrício Amaral, o ano de 2023 já começa com torneios expressivos. “Ao todo, vamos receber mais de 100 atletas neste fim de semana. Nosso objetivo é proporcionar momentos de integração entre os participantes e disputas sadias. Certamente, teremos espetáculos em quadras e convidamos todo o público para assistir e torcer”, destacou Amaral.

Confira os horários:

Campeonato Brasileiro Interclubes de Vôlei de Praia

Arena Beach Sports – Clube dos Funcionários

10 e 11 de fevereiro – 8h às 18h

1ª etapa do Brasil Padel Tour / Aberto de Padel 2023

Complexo de Padel – Clube dos Funcionários

09/02 – 19h às 22h

10/02 – 19h às 23h

11/02 – 9h às 00h

12/02 – 9h às 17h

Mais informações no site: www.clubedosfuncionarios.com.br