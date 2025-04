[Vídeo] Clube Foto de VR recebe ‘Noite de Caldos’ e música ao vivo

Volta Redonda – O Clube Foto de Volta Redonda recebe, nesta sexta-feira (11), a “Noite de Caldos e música ao vivo”. O evento, que é uma iniciativa do programa Empretec, acontece às 19h30, no Clube Foto, localizado na Rua 19, número 21, na Vila Santa Cecília, ao lado do Colégio Batista.

Os participantes poderão desfrutar de um cardápio especial de caldos caseiros.

A música ao vivo será uma das grandes atrações da noite, com a presença do músico Douglas Malharo. Além de ser um artista renomado, Douglas é um ex-participante do programa Empretec.

Os ingressos estão disponíveis por R$ 40,00 por pessoa, com vendas limitadas.

Para adquirir os ingressos, basta realizar um pagamento via chave Pix: (24) 98848-4087 em nome de Davisson Araújo de Almeida.

O evento é organizado pela G2D Produções.