Clube Laranjal será fechado na tarde desta quarta-feira por tempo indeterminado

Matéria publicada em 18 de março de 2020, 12:00 horas

Volta Redonda – A diretoria do Clube Laranjal divulgou que o clube ficará fechado por tempo indeterminado, a partir das 14h, desta quarta-feira (18).

A diretoria destacou que caso a situação da pandemia do coronavírus (Covid-19) melhore, as atividades do clube retornarão a qualquer momento.

– Temos que ser convencidos pelos resultados na saúde em geral e volto a dizer não podemos bancar o risco de contaminação dos sócios, amigos e familiares. Contamos com a compreensão e colaboração de todos – conclui em nota.