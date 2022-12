CNI aponta queda de produção e emprego na indústria em novembro - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de dezembro de 2022, 08:40 horas

Brasil – A produção da indústria diminuiu pelo terceiro mês consecutivo, de acordo com a Sondagem Industrial divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O emprego industrial, que também já havia caído em outubro, voltou a recuar em novembro. Para a CNI, a perda de dinamismo do setor se explica, principalmente, pela política de alta dos juros para conter a inflação.

Na última semana, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manteve, pela terceira reunião consecutiva, a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 13,75%.

Segundo o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, a política monetária mais rigorosa impactou o setor.

– Os dados da sondagem vinham trazendo bons resultados até meados do ano. Em outubro, a gente começa a perceber uma desaceleração, que se confirma nesses dados de novembro. A indústria vem sofrendo por conta das taxas de juros elevadas e isso é uma das principais razões pela desaceleração que a gente observa nos últimos meses. Como consequência, a gente tem expectativa de menos empregos e investimentos.

O indicador que mede a produção industrial ficou em 48,7 pontos em novembro. O índice continua abaixo da linha divisória de 50 pontos, indicando queda na produção, o que já vem ocorrendo desde setembro. O emprego no setor também recuou. O índice fechou novembro em 49 pontos, 0,6 ponto abaixo do patamar de outubro, de acordo com a CNI.

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI), por sua vez, se manteve em 71%, mesmo patamar do mês anterior. A UCI é um indicador importante para saber o nível de ociosidade de máquinas e equipamentos do setor. Quanto menor, pior é. O levantamento mostra que a UCI está abaixo do nível observado nos meses de novembro de 2020 e 2021, mas ainda acima da média para o mês entre 2011 e 2019.

Pelo quinto mês seguido, o índice de estoques ficou acima do planejado. O indicador caiu para 50,3 pontos, 1,2 ponto a menos do que em outubro. Como permanece acima dos 50 pontos, isso quer dizer que houve mais produtos estocados do que os empresários esperavam. Já o índice de estoque efetivo em relação ao planejado caiu 1,1 ponto em novembro, alcançando os 51,3 pontos. Segundo a CNI, isso aponta que o excesso de estoques em novembro é menor do que o registrado em outubro.