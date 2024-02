Cocaína ‘Caballo’, tipo exportação, seria entregue a trafi cantes de Resende

Itatiaia – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 44 anos que carregava consigo 20kg de cocaína. A abordagem foi feita na Dutra, próximo ao pedágio de Itatiaia. Os entorpecentes, divididos em tabletes de aproximadamente 1kg cada, estavam no veículo do homem, que estava acompanhado pelo filho menor de idade.

Conduzido à 99ª Delegacia de Polícia (Itatiaia), ele confessou que as drogas vinham de São Paulo e seriam entregues em Resende, onde seria distribuída para o tráfico local. A prisão aconteceu na noite de quarta-feira (14), mas só foi divulgada nesta sexta-feira (16). O filho do traficante ficou sob responsabilidade da advogada do pai.

Internacional

Os tabletes de cocaína encontrados em Itatiaia continham a marca ‘Caballo’. O selo, utilizado por carteis bolivianos, colombianos e peruanos, é uma espécie de ‘certificação de qualidade’ que atesta sua procedência. Este tipo de cocaína estaria há pelo menos oito anos no mercado global e já houve apreensões dela em países como Argentina, Espanha, Itália, Chile, México, Portugal e em trânsito para a Nigéria, na África Ocidental.

No Brasil, a circulação da ‘cocaína del caballo’ é registrada desde – pelo menos – 2010, com apreensões feitas em diversos estados da federação. Com ligeiras variações no selo, a cocaína Caballo não tem origem certa, mas investigações feitas em outros países apontam que o entorpecente seria fabricado na Bolívia ou na Colômbia.