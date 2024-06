Colaboradores da K-Infra impedem tentativa autoextermínio em Vassouras

ATENÇÃO: Esta matéria aborda um tema que pode ser sensível para muitos leitores. Se você ou alguém que você conhece está passando por dificuldades emocionais, pensamentos suicidas ou precisa de apoio, recomendamos procurar ajuda profissional imediatamente.

No Brasil, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional gratuito e sigiloso pelo telefone 188, disponível 24 horas por dia, ou através do site www.cvv.org.br. Lembre-se de que buscar ajuda é um passo importante e que há pessoas dispostas a oferecer suporte.

Vassouras – Na manhã desta quinta-feira (20), colaboradores da equipe de inspeção de tráfego da K-Infra Rodovia do Aço e da equipe de resgate da empresa terceirizada impediram um homem de aproximadamente 22 anos de cometer suicídio. O incidente ocorreu por volta das 8h50 no km 234 da BR-393 (Rodovia do Aço), em de Vassouras.

O chamado, recebido através da Central de Atendimento, indicava que o homem estava sozinho na ponte que passa sobre a Estrada Barão de Vassouras, ameaçando pular. Os funcionários da concessionária foram acionados para verificar a situação e, ao chegarem ao local, encontraram o indivíduo em iminente risco de se jogar do viaduto.

Um dos funcionários iniciou uma conversa com o homem e, após alguns minutos de diálogo, ele foi contido e encaminhado para o Hospital Universitário de Vassouras pela equipe de socorristas da concessionária, onde recebeu atendimento e passa bem.

SAIBA ONDE PROCURAR AJUDA

O suicídio é um fenômeno complexo, multifacetado e de múltiplas determinações, que pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes sociais, idades, orientações sexuais e identidades de gênero.

De acordo com dados apresentados em audiência pública em 2021 no grupo de trabalho da Câmara dos Deputados destinado ao estudo sobre o aumento de suicídio, automutilação e problemas psicológicos entre os jovens brasileiros, no Brasil, ocorre uma morte por suicídio a cada 45 minutos, mas para cada morte temos outras 20 tentativas.

Não hesite em pedir ajuda. Você pode precisar de alguém que o acompanhe e o auxilie a entrar em contato com os serviços de suporte.

CAPS e Unidades Básicas de Saúde (Saúde da família, Postos e Centros de Saúde);

UPA 24H, SAMU 192, Pronto Socorro; Hospitais;

Centro de Valorização da Vida – 188 (ligação gratuita).

Centro de Valorização da Vida – CVV

O CVV – Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone, e-mail, chat e voip 24 horas todos os dias.

A ligação para o CVV, em parceria com o SUS, por meio do número 188, é gratuita a partir de qualquer linha telefônica fixa ou celular.

Também é possível acessar www.cvv.org.br para chat, Skype, e-mail e mais informações sobre ligação gratuita.