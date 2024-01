VR: Colégio ICT conquista o título de Campeões Brasileiros no Torneio de Robótica em São Paulo

Volta Redonda – O Colégio ICT comemora uma grande vitória no cenário nacional ao conquistar o título de Campeões Brasileiros no Torneio Juvenil de Robótica (TJR), realizado em São Paulo. A instituição não apenas se destacou como a melhor equipe na categoria de Resgate de Alto Risco , mas também conquistou momentos individuais significativos, solidificando sua posição como líder no campo da robótica educacional.

A equipe do Colégio ICT, Os Thunderbot, demonstrou sua habilidade e engenhosidade ao receber o Prêmio de Melhor Equipe em duas categorias desafiadoras: Cabo de Guerra e Resgate de Alto Risco. Esses prêmios destacam a excelência técnica e estratégica da equipe, demonstrando um compromisso inabalável com a inovação e a resolução de problemas.

A cerimônia de premiação foi marcada pela entrega do Troféu Paulo Freire à equipe vitoriosa do Colégio ICT.

Além do título nacional, o Colégio ICT assegurou uma vaga no Torneio Internacional de Robótica, um feito que coloca a instituição em destaque nacional e internacional.

O diretor da instituição, professor Claudio Menchise, expressou sua gratidão pela dedicação e talento da equipe de robótica, destacando o papel dos educadores e alunos envolvidos. “Esta vitória é o resultado do trabalho árduo, paixão e dedicação de nossa equipe de robótica, que representa o compromisso do Colégio ICT com a excelência educacional e a formação de líderes inovadores.”