Colégio Medianeira recebe a peregrinação da relíquia de São Francisco de Assis - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de fevereiro de 2023, 19:04 horas

Barra do Piraí – O Instituto de Educação Franciscana Nossa Senhora Medianeira, recebe nesta quinta-feira (23) a peregrinação dos restos mortais de São Francisco de Assis, Padroeiro do Colégio Medianeira. Trata-se de um pedaço do osso do fêmur do santo fundador dos Franciscanos. A exposição dos restos mortais ficará restrita ao Salão São José. O Colégio Medianeira fica na Rua Teixeira de Andrade, no Centro de Barra do Piraí.

As Irmãs Franciscanas e a Direção Pedagógica convidam os pais, alunos e professores para participarem desse momento marcante na história do Colégio Medianeira, que acontece em celebração aos 800 anos da Ordem Franciscana Secular (OFS). Há 93 anos, o Colégio Medianeira foi fundado pelas Irmãs Franciscanas da Imaculada Conceição de Maria, de Bonlanden chegaram a esta cidade em 1930, a chamado do então Bispo da Diocese, Dom Guilherme Müller.

Programação:

13h – Exposição para alunos e familiares – Oração e história de São Francisco de Assis

14h – Exposição aberta ao Público

15h – Missa no Salão São José