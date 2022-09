Colégio Nossa Senhora do Rosário, em Volta Redonda, recebe a visita de Dom Luiz Henrique

Matéria publicada em 9 de setembro de 2022, 14:40 horas

Volta Redonda- Tendo como missão ‘Educar é formar o Coração’, o Colégio Nossa Senhora do Rosário, em Volta Redonda, recebeu na última quinta-feira, dia 8, o Bispo diocesano, Dom Luiz Henrique. A atividade faz parte das ações pastorais pelo Centenário da Diocese.

Durante a manhã, Dom Luiz Henrique foi recebido pela direção, professores, funcionários técnico-administrativos e estudantes. O Bispo conheceu as instalações do colégio, os trabalhos pedagógicos, as realizações e desafios. O espaço conta com mais de 790 alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio e 150 educadores.

Segundo a Diretora do Colégio, Lija Maria Teodoro, a presença do Bispo diocesano despertou nos alunos o sentido de curiosidade sobre as vocações. “Durante o mês de agosto — mês das vocações — os estudantes trabalharam as vocações no aprofundamento de reflexões sobre o tema em preparação à visita de Dom Luiz Henrique. Os alunos esperavam com expectativa para o momento para compreender sobre as vocações, discernimento na caminhada de vida e fé e, por fim, singularidades sobre as ações da Igreja. Temos certeza que a visita irá reverberar nos corações de todos nós por muito tempo”, revelou a Diretora.

A Superiora da comunidade religiosa em Volta Redonda, Irmã Maria das Graças Santos, ressalta a relevância da visita do Bispo diocesano no ano do Centenário. “Estamos vivenciando um tempo de Graça no período de aniversário da Diocese. Sabemos que é importante para os estudantes o contato com o pastor que nos conduz. A presença de Dom Luiz Henrique nos revigora e aprofunda o momento de comunhão com a Igreja, reforçando nossos valores em educar”, disse Maria das Graças.

Dom Luiz Henrique agradeceu o convite para visitar o colégio e comentou sobre a importância dos estudos em todas as fases da vida. “Não percam tempo, aproveitem para que vocês possam construir, através de todo o processo de ensino, uma formação de caráter, disciplina, honestidade, compromisso social, solidariedade para a construção de um Brasil melhor. Comemoramos 200 anos de independência, o bicentenário, e contamos com vocês para que o nosso país tenha a dimensão e força que possui. Valorizem esse tempo de estudo, pois vocês são importantes para o nosso futuro”, finalizou o Bispo diocesano.

Bate-Papo sobre vocações

Os estudantes do 3º ano do Ensino Médio tiveram um momento sobre o discernimento das vocações no auditório do colégio com Dom Luiz Henrique. O Bispo diocesano conversou com os alunos sobre o momento decisivo de escolha profissional.

História do Colégio Nossa Senhora do Rosário

O Colégio Nossa Senhora do Rosário foi fundado em 1955 e pertence à Congregação das Irmãs Escravas do Divino Coração, com sua missão específica no campo da educação. A Congregação das Irmãs Escravas do Divino Coração nasceu em 26 de julho de 1885, em Cória, na Espanha, por inspiração de Dom Marcelo Spínola e Célia Mendez.