Colégio Rosário celebra 70 anos com missa solene

Volta Redonda – O Colégio Nossa Senhora do Rosário, localizado em Volta Redonda, completou 70 anos na noite de quarta-feira (9). As atividades comemorativas foram encerradas com a celebração da Santa Missa na capela da escola.

Presidida pelo Bispo Diocesano de Barra do Piraí – Volta Redonda, a cerimônia contou com a presença do prefeito Antônio Francisco Neto e do vice-prefeito Sebastião Faria. Também participaram o Vigário Episcopal da cidade, Padre Alex Soares, integrantes da Congregação das Escravas do Divino Coração, colaboradores da instituição, representantes da comunidade escolar e familiares dos alunos.

“Com satisfação, nos reunimos em ação de graças no Colégio Nossa Senhora do Rosário. Muitos desafios foram enfrentados, mas a certeza do trabalho e dedicação à educação de qualidade permanece, educando para o amor, a educação do coração”, destacou Dom Luiz Henrique.

O diretor da unidade, professor Robson Alves Fernandes, comentou o significado das sete décadas de existência. “A comemoração dos 70 anos do Rosário representa para toda a comunidade educativa um momento de vitória na educação, uma vitória das irmãs que concretizaram esse sonho com o auxílio do fundador, o Beato Marcelo Spínola. São inúmeros estudantes formados que contribuíram para a cidade de Volta Redonda e toda a região Sul Fluminense”, afirmou.

Homenagem da Prefeitura

Ao término da celebração, o prefeito e o vice-prefeito entregaram duas homenagens: uma ao bispo Dom Luiz Henrique e outra ao Colégio Nossa Senhora do Rosário.

Histórico da instituição

Fundado em 9 de abril de 1955, a pedido da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), o colégio nasceu com a missão de oferecer formação cristã às filhas de seus funcionários. A escola é mantida pela Congregação das Escravas do Divino Coração, que atua na área educacional.