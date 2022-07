Coleta de dados do Censo em Itatiaia começa no dia 1º de agosto

Matéria publicada em 28 de julho de 2022, 18:52 horas

Itatiaia- Em 1° de Agosto, começam em todo o Brasil as entrevistas da 13° edição do Censo Demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Em Itatiaia, 30 recenseadores ajudarão nessa operação censitária, visitando cada domicílio ocupado na cidade, com total sigilo e respeito ao informante, para coletar informações sobre as características desses domicílios e seus moradores, cumprindo a missão do IBGE, que é a de “Retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento da sua realidade e ao exercício da cidadania”.

Os dados coletados no Censo permitirão uma melhor compreensão de como a população brasileira vive, e servirá de base para a elaboração de políticas públicas, e nas decisões de investimentos, seja do setor público como do setor privado. O Censo também tem como objetivo contar a população brasileira, e a atualização do CNEFE (Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos). Poderá ser entrevistada qualquer pessoa, maior de 12 anos, com a capacidade de prestar informações sobre o domicílio e cada um de seus moradores. A entrevista é feita na hora da visita do recenseador, mas em caso de inviabilidade de prestar informações naquele momento, a entrevista poderá ser agendada em um dia e hora especificado pelo informante. – Se for aberto o questionário básico para o domicílio, a entrevista poderá ter uma duração de 5 á 15 minutos. Porém, o sistema selecionará aleatoriamente alguns domicílios para o questionário de amostra, que será uma entrevista mais extensa. Em caso de dificuldade de comunicação com o recenseador, como estrangeiros ou a comunidade surda, o IBGE poderá providenciar um intérprete adequado para a situação – explicou Karen de Aquino, Agente Censitário Municipal de Itatiaia.

A agente reforça a importância de receber os recenseadores e responderem o questionário.

-Pedimos que moradores serem receptivos. Provavelmente depois da visita do recenseador, algumas casas ainda podem receber, em outro momento a visita de um dos nossos supervisores, apenas para verificar a qualidade das informações prestadas – disse Karen.

Os recenseadores do concurso IBGE irão trabalhar com boné e colete azuis com a logomarca do IBGE. No colete, haverá também um crachá de identificação, onde vai constar a foto e os números de matrícula e identidade do entrevistador.