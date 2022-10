Coleta seletiva chega ao bairro Apóstolo Paulo, em Barra Mansa

Matéria publicada em 13 de outubro de 2022, 19:48 horas

Barra Mansa – O Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) iniciou na quarta-feira (12), o serviço de coleta seletiva domiciliar no bairro Apóstolo Paulo. Nos dias anteriores, os agentes ambientais do Saae estiveram junto aos moradores levando orientação e distribuindo folhetos sobre como separar o lixo antes que o caminhão realizasse a primeira coleta no bairro. Uma das principais orientações recebidas foi sobre como separar o lixo reciclável do não reciclável.

De acordo com o responsável pelo Programa de Coleta Seletiva do Saae, Sérgio Antônio da Silva, o serviço hoje alcança mais de 60 bairros, o que corresponde a aproximadamente 60% de cobertura na porta das casas.

Todo o material reciclável recolhido hoje em Barra Mansa é encaminhado para a Coopcat, que é a Cooperativa Mista de Catadores de Materiais Recicláveis de Barra Mansa, onde é triado, processado e fardado, para então ser vendido. A cooperativa reúne aproximadamente 35 famílias que ganham uma fonte de renda a partir desse material. Muitas dessas pessoas antes precisavam trabalhar nos antigos lixões ou catavam lixo diretamente nas ruas.

Nesta quinta-feira (13), o trabalho de orientação foi feito no bairro Estamparia. Outras informações podem ser conferidas nos sites: www.barramansa.rj.gov.br/saae ou www.instagram.com/coopcat_bm.

Destinação correta

Os municípios têm o dever de dar a destinação correta ao lixo, já que o descarte inadequado é proibido no Brasil desde 1954, pela Lei 2.312 de 3 de setembro, pelo Código Nacional da Saúde. Essa proibição foi reforçada em 1981 pela Política Nacional de Meio Ambiente, e recentemente, 2010, pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos (que também determina que a população separe de forma adequada o lixo doméstico nos locais onde houver coleta seletiva).